Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bitlis'te:

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, siyasette gençlerin yolunu açan liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, her zaman gurur duydukları gençlerin çok çalışması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise 15 Temmuz'da kendilerini tankların önüne atan gençlerle her zaman gurur duyduklarını belirterek, "İşte gençlik, işte komutan. Zeytin dalları da burada. Hepiniz komutanın emrinde hazır mısınız? Bu ülkenin gençleri her zaman hazır oldu. 15 Temmuz'da kendilerini tankların önüne atan yine sizlerdiniz. Her zaman sizlerle gurur duyuyoruz. Bitlis’imiz bundan sonra gençlerimize emanet." dedi.

- "Türkiye'de yaklaşık 34 stadyum yapıyoruz"

Kongrenin ardından Valiliğe geçen Bak, buradaki ziyarette yaptığı konuşmada, Bitlis'in Ahlat ilçesinin Türklerin Anadolu'ya girişinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bakan Bak, Bitlis'in tarihi ve kültürüyle zengin bir şehir olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemiz de büyüyor, gelişiyor. Kongremizi orada yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da geldiğinde güzel bir salon yapılması talimatı verdi. Yapımı devam eden yüzme havuzumuz yanına 3000 kişilik spor salonu planlıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Bunun dışında şehrin merkezinde 1964 yılında yapılmış bin kişilik bir stat var. Tabi Türkiye'de yaklaşık 34 stadyum yapıyoruz. Bunların 13 ile 14'ü tamamlandı. Yıl sonuna kadar diğerleri de tamamlanacak. Bitlis-Tatvan karayolunda Bitlis'e yakışan ve gençlerimize hizmet verecek güzel bir stadyumu hep beraber planlayacağız. Bitlis halkımızın talebi çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Yer tespiti ve çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Yatırımlarımız devam edecek. Kredi Yurtlar Kurumunun kentteki yatırımları da devam ediyor. İnşallah üniversitenin kampüsünde bize devredilecek yerde 1000 kişilik bir yurt yapacağız. Bitlis'in eğitim ve kültür olarak gelişmesini arzu ediyoruz. Buradaki değerler çok önemli. İl merkezi ve ilçelerimizden gelen talepleri de değerlendireceğiz."

Nemrut Dağı'ndaki kayak tesisini gözden geçireceklerini, oradaki kayak pistinin önemli bir kayak ve turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Bak, yeniden Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ahmet Şems Nasır'ı da tebrik etti.

Bak, Bitlis 8 Ağustos Stadyumu ve Beşminare Kız Yurdu'nda incelemelerde bulunmasının ardından kentten ayrıldı.