Gençlik ve Spor Bakanı Bak: “Çanakkale’yi görmeyen genç kalmayacak”

Çanakkale’de "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin dört bir yanından gençleri getirerek gezdirdiklerini, Çanakkale’yi görmeyen gencin kalmayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katıldı. Bakan Bak yaptığı açıklamada, “Sabah namazıyla beraber çorba dağıtıldı, ardından sabah namazı edilerek kahraman 57. Alayımızın yürüdüğü güzergahtan yürüdük. Gençlerimiz de coşkuyla beraber yürüyüşe devam ediyorlar. Bu önemli bir düşünce, önemli bir hatırlama. Çanakkale Savaşları bizim savaş tarihimizde çok önemli bir yere sahip, aynı zamanda gençlerimize vatan, millet ruhunu aşılamak için önemli bir alan. Her yanıyla bir destanın yazıldığı ve karşısındaki güçlü ordulara karşı göğsünü siper eden askerlerimizin yazdığı destanın gerçekleştiği yer. Burayı yaşamak, burayı düşünmek, burada bir gece geçirmek gençlerimiz için çok önemli. Çok mutlu oldular, kendileriyle de sohbet ettik, lise ve üniversite öğrencileri bizim geleceğimiz. Gençlerin en önemli yetişme yöntemlerinden bir tanesi de bu tarihi olayları, bu gerçekleri, bu alanları görmeleri çok değerli. Özellikle de şu anda geçtiğimiz süreç içinde 15 Temmuz hain darbe girişimini bastıran bir millet var. Ardından Fırat Kalkanı Operasyonu’nu gerçekleştirmiş, peşinden Afrin’e barışı getirmiş bir Türk ordusu var" dedi.

Bakan Bak, Türk ordusunun, Türk milletinin geçmişinin kahramanlıklarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Bu kahramanlıkların en bariz örneklerinden birisi Çanakkale. 57. Alay burada büyük bir kısmını şehit olarak verse de burayı terk etmiyorlar, Anzaklar tarafından yapılan çıkarmayı durduruyorlar. Burası çok önemli bir nokta, önemli bir muharebe. Burayı aştıklarında kara savaşına ilerleyeceklerdi, burada 57. Alayın komutanı da askerleriyle beraber şehit oluyor. Burada askerlerimizle, gençlerimizle, Çanakkalemizin güzel insanlarıyla beraber güzel bir sabah. Tabii öncelikle tarihimizle gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz tarihi kahramanlar yazar ve Türk milleti her zaman tarihte yerini almıştır, kahramanlık destanları yazmıştır. Milletimizle gurur duyuyoruz, ordumuzla gurur duyuyoruz, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milletinin bu topraklarda bin yıldır yaşadığını söyleyerek, "Şunu bilmeliler ki biz bin yıldır bu topraklardayız ve burada olacağız. Kim ne plan yaparsa yapsın bu millet her zaman bu planları bozmuştur, bozacaktır. Bu noktada gençlerimizin vatan sevgisinden hiç şüphemiz yok. Gençlerimize güveniyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Onun için bu organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Çanakkale Valiliği gerçekleştiriyoruz. Çanakkale Alan Başkanlığı buranın hazırlanmasına destek verdi. Buranın hazırlanmasında katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İzcilerimiz geldi, onlar da burada kamp yaptı ve güzel bir ortam. Gençlerimiz tarihi değerini bilmeli. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, ülkenin dört bir yanından gençlerimizi buradaki kamplara getiriyoruz. Buraya yeni kamplar yapıyoruz, Güzelyalı’ya ve burada da çeşitli kamp planlarımız var. Tüm gençlerimizi Çanakkale’ye getireceğiz, buradaki ruhu, heyecanı, savaşı yaşamalarını arzu ediyoruz. Çünkü sahadaki bütün anılar güzel arkadaşlıklar oluşturuyor. Türk milletiyle ve ülkemizle gurur duyuyoruz. Bu vatanı bize sağlayan şehitlerimize, atalarımıza şükranlar ediyoruz. Burada destanlar yazan Türk ordusuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, buradaki başarılarını, Conkbayırı’ndaki, dolayısıyla Anafartalar’daki başarılarını takdir ediyoruz. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Gençlerden daha hızlı şekilde parkuru tamamlayan Bakan Bak, “Sporun içinden geliyoruz, kondisyonumuz iyi, o coşkunun, o heyecanın içerisinde ritmimiz hiç düşmedi. Spor yapmak bir yaşam tarzı, herkesi spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.