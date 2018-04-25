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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Kararı TFF verecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 57.

Çanakkale’de 57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçıyla ilgili olarak kararı Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) vereceğini söyledi.
57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası müsabakasının hakem tarafından tatil edilmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor. Bunu Futbol Federasyonu değerlendirecek gelen raporlar çerçevesinde. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma yürütüyor şu anda, yaklaşık 35’in üzerinde gözaltı var, bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak da tribünlerin hareketlendirilmesi ile ilgili bir girişim söz konusu, bunlar da değerlendiriliyor. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar" dedi.

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