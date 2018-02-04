Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Operasyonu’ndaki başarılara dikkat çekerek, “Türk ordusu ile kimse başa çıkamaz. Kimse Türklere meydan okumasın. Ordumuzun arkasındayız” dedi.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen AK Parti Tokat İl Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresine Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte, AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, Coşkun Çakır, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ile birlikte genel kurul delegesi gençler katıldı. Tek aday olarak gerçekleşen seçimlerde Mesut Aktürk yeniden başkan seçilirken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz sonrasında bazı ülkelerin Türk ordusunun yönetme kabiliyetini yitirdiğine dair düşüncelerinin, önce Fırat Kalkanı, sonra da Zeytin Dalı operasyonlarıyla ortadan kaldırıldığını söyledi.

Türk Delegasyon Başkanı göreviyle düzenlenen bir yurtdışı ziyaretinde yaşadığı bir olayı anlatan Bakan Bak,"Dediler ki, ’Türk ordusunun 250 tane generalini içeri attınız’. Türk ordusunun durumu nedir? Diye bizi eleştiriyorlar. ’Artık Türk ordusunun yönetme kabiliyeti kalmamıştır’ diyorlar. Böyle söylüyorlar. Ben de bunlara Türk Delegasyon Başkanı olarak cevap verdim. Dedim ki; Türk ordusu eskisinden daha güçlü, çünkü içimizdeki hainleri temizledik. Bu millet o içindeki hainleri temizledi. Oradaki yüzbaşı da, binbaşı da, albay da bu hainlerden daha iyi komutanlardır. Şimdi ordumuz Afrin’de operasyonda. Biliyorsunuz 24 Ağustos’ta biz Fırat Kalkanı Operasyonu’na başladık. Fırat Kalkanı Operasyonu’nda herkes Türk ordusunun ne olduğunu gördü. Orayı temizledi 3 bin 500 tane DEAŞ’lıyı, YPG’li teröristi temizledi. Daha sonra oraya Suriyeliler, Türkmenler, Araplar yerleştiler Cerablus’ta. Sonra Ekim’de 2 ay sonra Avrupa’da bir toplantı da karşılaştık. Onlar geldiler, dediler ki; ’Evet haklıymışsın Osman Bey. Türk Ordusu ne kadar güçlü olduğunu, sizin söylediğiniz 15 Temmuz, 24 Ağustos gibi kısa sürede yaptığı operasyonda gösterdi.’ O yüzden Türk ordusu ile kimse başa çıkamaz. Kimse Türklere meydan okumasın. Ordumuzun arkasındayız. Tüm millet bugün Afrin’deki şehitlerimizi ebediyete intikal ettiriyorlar. Allah rahmet eylesin. 9 şehidimiz vardı dün biliyorsunuz. Mekanları cennet olsun. Bu topraklar şehitlerin kanları ile sulanmıştır" şeklinde konuştu.