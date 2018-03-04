HABER

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Mardin'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Bakan Bak: - "Uyuşturucu, terör örgütlerinin, sokakları terörize etmek isteyenlerin ve toplumun değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız" - "Bölgede terörün ilacı spordur, spordur, spordur. Gençlere dokunmaktır. Gençlerle beraber terörü yok edeceğiz. O terör örgütlerinin bunu kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. O duvarları yıkacağız, gençlerle kucaklaşacağız"

MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucu, terör örgütlerinin, sokakları terörize etmek isteyenlerin ve toplumun değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız." dedi.

Bakan Bak, Mardin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada,18 yaşında oy veren bir gencin artık seçilme hakkına da sahip olduğunu söyledi.

Gençlik kollarından başlayarak siyasetin her kademesinde görev alan Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açtığını belirten Bak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız buralara manşetlerle, kasetlerle de gelmedi. Gençlik kollarıyla milletle teşkilatla beraber, mücadele ederek geldi. Önüne onlarca engel koydular, 'muhtar bile olamazsın' dediler. Ama o bütün engelleri aşarak, sandıkları patlatarak geldi. Milletle beraber geldi, milletle beraber devam ediyor."

Bak, Mardin ve Şırnak'ta çok güzel manzaralarla karşılaştığını dile getirdi.

Halkın terörle mücadeleye büyük destek verdiğini vurgulayan Bak, "Terörü ortadan kaldırıyoruz. Mücadele devam ediyor, halkımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Buraya hizmetler akmaya devam edecek." dedi.

- "Allah her millete böyle bir ordu nasip etmez"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde yürütüldüğünü aktaran Bak, şöyle konuştu:

"Allah her millete böyle bir ordu nasip etmez. Afrin'e giderken bir köyde cuma namazı kılarken gördünüz. 'Bizleri beklemeyin. Bizler şehit olmaya gidiyoruz, ülkemiz için vatanımız için gidiyoruz.' diyorlar. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin."

Terör örgütlerinin dışarıdan beslendiğine işaret eden Bak,"Oraya 5 bin tır dolusu silah yolladılar. Dış güçler ile içerideki işbirlikçileri bize oyun oynamak istiyorlar. Bu oyunu bozmanın yolu birlikten geçiyor. Bir olacağız onlara böyle cevap vereceğiz." dedi.

- "Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, değerlerine sahip, erdemli, büyüklerine saygılı, vatanını seven bir gençlik istediklerini, bu değerlerin yitirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Gençleri tehdit eden uyuşturucu ve teröre geçit veremeyeceklerini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu, terör örgütlerinin, sokakları terörize etmek isteyenlerin ve toplumun değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Bölgede terörün ilacı spordur, spordur, spordur. Gençlere dokunmaktır. gençlerle beraber terörü yok edeceğiz. O terör örgütlerinin bunu kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. O duvarları yıkacağız, gençlerle kucaklaşacağız."

Kongrede, AK Parti Mardin milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu da konuşma yaptı.

Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Mert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktıMert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kongre mardin

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

İYİ Parti il kongresinde kavga!

İYİ Parti il kongresinde kavga!

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.