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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: “Muhalefet şokta, ne yapacağını şaşırdılar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , “24 Haziran erken seçimleri kararı sonrasında muhalefet şokta, ne yapacağını şaşırdılar” dedi.Bir dizi ziyaretler için Sakarya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Sakarya İl 5.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , “24 Haziran erken seçimleri kararı sonrasında muhalefet şokta, ne yapacağını şaşırdılar” dedi.
Bir dizi ziyaretler için Sakarya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Sakarya İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katıldı. Kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Acartaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Gençlik Kollarının faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterildi.
“24 Haziran seçimini dipdiri teşkilatlarla bekliyoruz”
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Acartaş, “Önümüzdeki hafta İstanbul ve İzmir ardından AK Parti Gençlik Kolları, bütün kadrolarını yenilemiş ve 24 Haziran seçimine dipdiri, taptaze coşku dolu teşkilatlarla bekliyoruz. Muhalefet partilerinin ana kademelerinin kongre yapmaya çekindiği; ya burada kongre yaparsak rezil olur, beceremeyiz, dolduramayız dediği yerlerde AK Parti’nin Gençlik Kolları ilçe kongrelerini, il kongrelerini yapıyor” dedi.
“AK Parti’yi tanımıyorlar”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı açıklamada, “Mecliste muhalefet bu baskın seçim oldu, diyordu. Tabi siz iki de bir hodri meydan diyor, hadi seçime diyordunuz. AK Parti’yi tanımıyorlar. AK Parti’de bir seçim biter, hemen ertesi güne teşkilatlar hazır. Çünkü AK Parti teşkilatları milletin kendisidir. Gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademeyle her zaman her yerde seçime hazırdır. Şimdi muhalefet şokta, ne yapacağını şaşırdılar. Bir yandan Cumhurbaşkanları adayları ortaya çıktı, bir yandan transfer sezonu başladı. Takip ediyorsunuz; milletvekilleri transfer oluyor. Bu tabi CHP’nin genelinde, eskiden beri var. Ama bu transferler bu oyunlar milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet, sadece sandıktan hesabı sorar. Biz her zaman milletle beraberiz, millete güveniyoruz. Gençlik Kolları Kongresindeyiz, Türk siyasetinde gençleri siyasete yerleştiren, onların önünü açan lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gençler şu çok önemli; uyuşturucuyla mücadele bizim Bakanlığımızın birinci görevi. Öncelikle mahalledeki gençlerle beraber olacağız, onlarla sohbet edeceğiz, onları bizim toplantılarımıza çağıracağız, onları yalnız bırakmayacağız. Anneler, babalar çocuklarına sahip çıkacak. Gençler olarak Sakarya muhteşem bir spor kültürüne sahip. Sakarya, Türk futbolu ve sporunda önemli bir yere sahip” diye konuştu.

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