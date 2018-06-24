Gençlik ve Spor Bakanı Bak, oyunu kullandı

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Rize'nin Pazar ilçesindeki Ahmet Tahtakılıç İlköğretim Okuluna gelen Bak, 1012 numaralı sandıkta oy verdi.
Bakan Bak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye Rize'de yoğun bir teveccüh olduğunu belirten Bak, şöyle devam etti:
"Daha önceleri Rize ve AK Parti hep birinci oldu. Şu anda herkes, bu akşam sandıklar açıldığında Rize'ye bakacak. Rize çok yoğun bir destek veriyor Cumhurbaşkanımıza. Bu seçimler gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında projeleriyle, eserleriyle hizmetler vermiş bir Cumhurbaşkanı adayıyla, çakılı bir çivileri olmayan ve meydanlarda sadece boş vaatleri bulunan adayların arasında geçen bir seçim. İnanıyoruz ki milletimizin feraseti, sağduyusu büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin adımlarını ve önünü açacak. 24 Haziran'da milletimizin sağduyusu, feraseti bu ülkenin bu zamana kadar AK Parti iktidarları döneminde 16 yılda kazanımlarını çok daha ileriye götürecek adımlar atacak."
Bak, millete güvendiklerini vurgulayarak, "Milletimize inanıyor, güveniyoruz. Kim ne derse desin, dışarıdaki iş birlikçileri, içerideki yardımcıları kim bir araya gelirse gelsin, bu milletin kararını hiç kimse etkileyemez. Milletin kararına saygılıyız ve inanıyoruz ki millete hizmet etmekten başka görevi olmayan, arzusu olmayan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verecek ve ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kazanacak. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı da hem AK Parti olarak Meclis'te çoğunluğu sağlayacak hem de Cumhur İttifakı güçlü bir sonuç elde edecek. Buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.
- "Biz ülkemizin gelecekte güçlü olmasını istiyoruz"
Seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Bak, vatandaşlara güvendiklerini söyledi.
Bak, bu milletin kendisine hizmet edeni, kendisine yürekten destek vereni hiçbir zaman unutmayacağına işaret ederek, "Özellikle de adayların, Sayın İnce'nin çocuklara karşı olan davranışını da gördük. İnsanlara nasıl davranacağını tahmin edemiyoruz, yani düşünemiyoruz nasıl bir davranış içerisinde olacağını. İnanıyoruz ki milletin sevgilisi, gönüllere taht kurmuş, gönülleri kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımız bu seçimi de daha önce 12 seçim kazanmıştı üst üste, bunu da kazanacak ve milletimiz ona destek verecek." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Bak, seçimin önemine dikkati çekerek, "Tekrar büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Tabii burada 'güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye' sloganımızla yolumuza devam edeceğiz. 24 Haziran'dan sonra yani 25 Haziran'dan itibaren Türkiye bir şahlanış dönemine geçecek, bölgenin güçlü ülkesi olarak yoluna devam edecek." dedi.
Türkiye'nin gelecekte güçlü olmasını istediklerini vurgulayan Osman Aşkın Bak, gençlerle vatandaşlarla yüksek teknolojiyle beraber güçlü bir Türkiye istediklerini kaydetti.
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