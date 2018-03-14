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Gençlik ve Spor Bakanı Bak Rize'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bakan Bak: - "(Zeytin Dalı Harekatı) Orada bir terör devletinin oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Orayı temizledikten sonra asıl sahiplerine teslim ederek ordumuz geri dönecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Rize'de

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Orada bir terör devletinin oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Orayı temizledikten sonra asıl sahiplerine teslim ederek ordumuz geri dönecek." dedi.

Bak, halası Sabriye Biber'in cenaze töreninin ardından Ardeşen ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla açılan kermese katılarak, maddi destekte bulundu.

Kermeste Özel Hamidiye Koleji öğrencilerinin hazırladıkları "Çanakkale Zaferi'ni tek bir cümle ile anlatabilir misiniz?" projesi kapsamında görüşünü sorulan Bak, "Çanakkale asrın zaferidir." ifadesini kullandı.

Bak, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin Harekatı'nda Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte kararlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Harekatın amacının Suriye sınırında yuvalanmış terör örgütlerinin dağıtılması olduğuna dikkati çeken Bak, şunları dile getirdi:

"Yaptıkları siperler, tüneller, kuleler, tarafımıza atılan füzeler. Operasyon sürecinde şehit olan askerlerimiz, vatandaşlarımız. Kararlı bir şekilde bu operasyonu yürütüyoruz. Operasyon terörün nasıl bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Orada yapılan mevziler, tüneller niçin yapılıyor? ABD 5 bin tır silah vermiş. Bu silahları niçin veriyorsunuz? DAEŞ ile mücadele için veriyorsanız, biz DAEŞ ile mücadele yaptık. Rakka operasyonunda 3 bin 500 DAEŞ üyesi etkisiz hale getirildi."

Bakan Bak, bölgede amacın ve planın başka olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı bu planları bozdu. Orada bir terör devletinin oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Orayı temizledikten sonra asıl sahiplerine teslim ederek ordumuz geri dönecek." diye konuştu.

Mehmetçik'in yine bir destan yazdığını vurgulayan Bak, "Kadınlarımız da kermes ile destek veriyor. Herkes Afrin için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimi bere, kimi atkı, kimi kazak örüyor, kimi yemek yapıyor. Tek yürek olmuş milletimiz. İnşallah Mehmetçiğimiz bu operasyonu başarı ile tamamlayacaktır. Türk ordusu güçlüdür. Türk ordusu 15 Temmuz darbe girişiminde içinde bulunan hainleri temizlemiştir. Daha da güçlü olmuştur." dedi.

Bak, Mehmetçik'in Afrin'e hareketi öncesi söylediği sözlerle kararlılığını ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

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