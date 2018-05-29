Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında, Rize'de seçim irtibat bürolarının açılışını yaptı.
Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile seçim çalışmaları kapsamında Hemşin ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bak'a, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da eşlik etti.
Daha sonra Çamlıhemşin ilçesine geçen Bak, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirerek, bölgenin turizmin cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
Burada bir cenazeye de katılan Bak, daha sonra Ardeşen ilçesine geçerek, seçim irtibat bürosunun açılışını Yazıcı ile gerçekleştirdi. Burada üniversite öğrencileri ile bir süre sohbet eden Bak, esnaf ziyaretinde de bulundu. Osman Aşkın Bak, aşırı yağış nedeniyle esnaf ziyaretini tamamlayamadı.
Partililerle bir benzin istasyonunda iftar yapan Bak, daha sonra vatandaşlarla çay içti.
Bak ve Yazıcı, yarın Rize'deki seçim çalışmalarına devam edecek.
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