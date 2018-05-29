HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 21:56 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Rize'de seçim irtibat bürolarının açılışını yaptı

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında, Rize'de seçim irtibat bürolarının açılışını yaptı.

Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile seçim çalışmaları kapsamında Hemşin ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bak'a, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da eşlik etti.

Daha sonra Çamlıhemşin ilçesine geçen Bak, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirerek, bölgenin turizmin cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Burada bir cenazeye de katılan Bak, daha sonra Ardeşen ilçesine geçerek, seçim irtibat bürosunun açılışını Yazıcı ile gerçekleştirdi. Burada üniversite öğrencileri ile bir süre sohbet eden Bak, esnaf ziyaretinde de bulundu. Osman Aşkın Bak, aşırı yağış nedeniyle esnaf ziyaretini tamamlayamadı.

Partililerle bir benzin istasyonunda iftar yapan Bak, daha sonra vatandaşlarla çay içti.

Bak ve Yazıcı, yarın Rize'deki seçim çalışmalarına devam edecek.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Kalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştuKalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştu
Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (3)Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize seçim çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.