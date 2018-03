Gençlik ve Spor Bakanı Bak Şırnak’ta

"Bizi bölemeyecekler"

Afrin’de operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Bak, "Önceki gün 8 tane aslan parçasını toprağa verdik. Bu topraklar binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Emperyalist güçler bu ülke üzerinde oyun kurmaya yüz yıl önce başladılar ama başarılı olamadılar. Asla başarılı olamayacaklar. Bu millete diz çöktüremeyecekler, bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar. Bizi bölemeyecekler” ifadelerini kullandı.

"Sporun gücüyle terörü yeneceğiz"

İdil ilçesine güzel bir stadyum kazandıracaklarını belirten Bakan Bak, Cizre’nin stadyumunun da yolda olduğunu söyledi. Bak, "Onun da projesini hazırladık. Gençlik merkezini yapacağız. Mahalle sahaları da yapacağız. Basketbol sahaları da yapacağız. Gençlerimiz için yüzme havuzları da yapacağız. Her şey bu gençler için. Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi, gençlerin içinden gelen birisi ve burada gençlik için ne yapılması gerekiyorsa biz bunları yapmaya hazırız, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Şırnak’ta yeniden bir yükseliş var, yeniden bir diriliş var, birlikte daha büyük yarınlara doğru Şırnak’ın gençleriyle Şırnaklılarla beraber yürüyeceğiz. Şırnak’ta yeniden destanlar yazacağız. Çünkü artık bu terör belasından kurtuluyoruz, birlikte kurtulacağız ve her taraf esenliklerle dolu olacak. İmanla olacak, gelişimlerle, fabrikalarla dolu olacak, gelişen yapılarla olacak. Biz şunu unutmayalım; gençlerimiz önce öz güvenli olacak, kendine güvenecek, vatandaşlara, yaşlılara hürmet edecek, saygısı olacak, vatanını sevecek ve vatanı için çalışacak. Bakın bir tehlikeyi işaret edeyim arkadaşlar, uyuşturucu, gittiğim her yerde söylüyorum gençlerimizi, toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu belası. Bunu birlikte aşacağız, birlikte kenetlenerek aşacağız. Biz sporla, sporun gücüyle hep terörü yeneceğiz, hem uyuşturucuyla mücadele edeceğiz, uyuşturucu çetelerini yeneceğiz” dedi.

Bakan Bak, daha sonra Vali Aktaş ve beraberindeki heyetle birlikte Şırnak Belediyesi tarafından mesire alanında düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katıldı. Bocuklarla yakından ilgilenen Bakan Bak, çocuklarla basketbol oynayıp yemek yedi. Ardından Şırnak Valiliğini ziyaret eden Bakan Bak, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak valilik makamına geçti. Burada da açıklamalarda bulunan Bakan Bak, İdil ilçesine yapılacak stadyum için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Cizre’de de eksik olan statlarımızı tamamlayacağız. Arkadaşlarımız bu projeler üzerinde de çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle gençlerin uyuşturucudan ve terörün ikliminden kurtulmaları için spor çok önemli. Sporun birleştirici gücü çok önemli. Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadeleye eş değerde. Cumhurbaşkanımız da özellikle bunu ifade ediyor. O yüzden çocuklarımızı sahalara, salonlara, havuzlara ve böyle mesire alanlarına, çok güzel alanlara taşımayı arzu ediyoruz. Tabii uyuşturucu vasıtasıyla eleman devşiriyorlar ve çocukları kendilerine adeta bir köle gibi kullanıyorlar. Hem uyuşturucu ile mücadele hem sporun birleştirici gücünü göstermek içinde burada yatırımlarımıza devam ediyoruz. Belediyelerimizin bir kısmının saha talepleri oldu. Onları da yakinen takip edip, en kısa zamanda bir sonuca varacağız. Yeni statlarımızın bir kısmı ihaleye çıktı. Bir kısmının hazırlıkları yapılıyor. Çok kısa bir süre sonra gene geleceğiz” dedi.

’Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğimize de Şırnak’tan selamlarımızı iletiyoruz, onlara dua ediyoruz” diyen Bakan Bak, “Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Orada terör örgütlerine karşı girişilen bu mücadelede ordumuz muzaffer olacaktır. Dualarımız onlarla. Şırnak’ta da hayat normale dönüyor. Devletimizin gücü, devletin şefkatli eli, devletin merhametli yüzü ortada. Konutlar yükseliyor, yaklaşık on bin konutun beş bini tamamlandı. Yoğun bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ yoğun bir şekilde çalışıyor. Şırnak gelişiyor, değişiyor. Tekrar geleceğiz, bu güzel günün tadı damağımızda kaldı” ifadelerini kullandı.