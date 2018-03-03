Gençlik ve Spor Bakanı Bak Şırnak’ta

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak’a yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, yatırımların devam edeceğini söyledi. Karayolu ile Şırnak’a gelen Bakan Bak’ı, Vali Mehmet Aktaş, AK Parti İl Bakanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar karşıladı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Olağan Kongresi’nde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak İl Kongresi’ne geldiğinde muhteşem karşılandığını söyleyerek, bundan dolayı Şırnaklılara teşekkür etti. Bakan Bak, “Tabii gençlik kolları, evet siyaseti gençleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın siyasette gençlere bakışı bu. Örneği burada il başkanımız, siyaset gençleşiyor. Cumhurbaşkanımız da siyasete gençlik kollarında başladı. Gençlik kollarında görev yaptıktan sonra ilçe başkanlığı, il başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, başbakanlık ve milletin oyları ile cumhurbaşkanı seçildi. Siyasette bütün basamakları teşkilatı ile beraber çalışarak gitti ve şimdi teşkilatı ile beraber yolunda yürümeye devam ediyor. Muhtar bile olamaz dediler ama onu bu aziz millet cumhurbaşkanı seçti. Çünkü Cumhurbaşkanımız siyasete manşetlerle gelmedi, kasetlerle bir yere gelmedi. Milletle beraber geldi, milletle beraber koşarak geldi. Gençlerle beraber koşarak geldi. Milleti kucaklayarak geldi. İnanıyoruz ki hep beraber güzel işler yapacağız. Siyasette seçilme yaşı 30’du, önce bunu AK Parti iktidarı 25’e indirdi. 16 Nisan 2017 referandumu ile devlet başkanlığının gelmesiyle beraber bu yaş 18’e indirildi. Yani 18 yaşında oy veren bir genç artık seçilme hakkına da sahip. İçinizden belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar çıkacak. Gençlerimizin içinden çıkacak. Çünkü bu ülke genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek. Sizinle beraber güçlenecek. Hep birlikte olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte Türkiye olacağız” dedi. Her ne iş yapılıyorsa onun en iyi şekilde yapılması gerektiğini belirten Bakan Bak, “Çünkü sizlerin omuzunda bu ülke büyümeye devam edecek. Elhamdülillah son 15 yıldır büyüyoruz. Geçen yıl büyümemiz yüzde 7’nin üzerindeydi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu ülkeye oyun kurmaya kalktılar. Cumhurbaşkanımız, milleti ve vatandaşları meydanlara çağırdı. Meydanlara koşa koşa geldi millet ve orada tankın karşısında, silahın karşısında milletin gücünü gördük. Milletin gücü tankın gücünü, silahın gücünü yenmişti. Bunlar dış güçlerin, işbirlikçilerin piyonları olarak yer aldılar. Ama millet onlara meydanlarda tokadı vurdu. 15 Temmuz’da şehitlerimiz oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Oyun kurmak istediler, bu oyunu bozmanın yolu birlikte olmaktır” diye konuştu. Bakan Bak, Şırnak’a yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, “Yapmaya devam ediyoruz. Daha güzel, daha iyi olacak. Hep beraber daha güçlü olacağız” şeklinde konuştu.

"Bizi bölemeyecekler"

Afrin’de operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Bak, "Önceki gün 8 tane aslan parçasını toprağa verdik. Bu topraklar binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Emperyalist güçler bu ülke üzerinde oyun kurmaya yüz yıl önce başladılar ama başarılı olamadılar. Asla başarılı olamayacaklar. Bu millete diz çöktüremeyecekler, bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar. Bizi bölemeyecekler” ifadelerini kullandı.

"Sporun gücüyle terörü yeneceğiz"

İdil ilçesine güzel bir stadyum kazandıracaklarını belirten Bakan Bak, Cizre’nin stadyumunun da yolda olduğunu söyledi. Bak, "Onun da projesini hazırladık. Gençlik merkezini yapacağız. Mahalle sahaları da yapacağız. Basketbol sahaları da yapacağız. Gençlerimiz için yüzme havuzları da yapacağız. Her şey bu gençler için. Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi, gençlerin içinden gelen birisi ve burada gençlik için ne yapılması gerekiyorsa biz bunları yapmaya hazırız, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Şırnak’ta yeniden bir yükseliş var, yeniden bir diriliş var, birlikte daha büyük yarınlara doğru Şırnak’ın gençleriyle Şırnaklılarla beraber yürüyeceğiz. Şırnak’ta yeniden destanlar yazacağız. Çünkü artık bu terör belasından kurtuluyoruz, birlikte kurtulacağız ve her taraf esenliklerle dolu olacak. İmanla olacak, gelişimlerle, fabrikalarla dolu olacak, gelişen yapılarla olacak. Biz şunu unutmayalım; gençlerimiz önce öz güvenli olacak, kendine güvenecek, vatandaşlara, yaşlılara hürmet edecek, saygısı olacak, vatanını sevecek ve vatanı için çalışacak. Bakın bir tehlikeyi işaret edeyim arkadaşlar, uyuşturucu, gittiğim her yerde söylüyorum gençlerimizi, toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu belası. Bunu birlikte aşacağız, birlikte kenetlenerek aşacağız. Biz sporla, sporun gücüyle hep terörü yeneceğiz, hem uyuşturucuyla mücadele edeceğiz, uyuşturucu çetelerini yeneceğiz” dedi.

Bakan Bak, daha sonra Vali Aktaş ve beraberindeki heyetle birlikte Şırnak Belediyesi tarafından mesire alanında düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katıldı. Bocuklarla yakından ilgilenen Bakan Bak, çocuklarla basketbol oynayıp yemek yedi. Ardından Şırnak Valiliğini ziyaret eden Bakan Bak, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak valilik makamına geçti. Burada da açıklamalarda bulunan Bakan Bak, İdil ilçesine yapılacak stadyum için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Cizre’de de eksik olan statlarımızı tamamlayacağız. Arkadaşlarımız bu projeler üzerinde de çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle gençlerin uyuşturucudan ve terörün ikliminden kurtulmaları için spor çok önemli. Sporun birleştirici gücü çok önemli. Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadeleye eş değerde. Cumhurbaşkanımız da özellikle bunu ifade ediyor. O yüzden çocuklarımızı sahalara, salonlara, havuzlara ve böyle mesire alanlarına, çok güzel alanlara taşımayı arzu ediyoruz. Tabii uyuşturucu vasıtasıyla eleman devşiriyorlar ve çocukları kendilerine adeta bir köle gibi kullanıyorlar. Hem uyuşturucu ile mücadele hem sporun birleştirici gücünü göstermek içinde burada yatırımlarımıza devam ediyoruz. Belediyelerimizin bir kısmının saha talepleri oldu. Onları da yakinen takip edip, en kısa zamanda bir sonuca varacağız. Yeni statlarımızın bir kısmı ihaleye çıktı. Bir kısmının hazırlıkları yapılıyor. Çok kısa bir süre sonra gene geleceğiz” dedi.

’Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğimize de Şırnak’tan selamlarımızı iletiyoruz, onlara dua ediyoruz” diyen Bakan Bak, “Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Orada terör örgütlerine karşı girişilen bu mücadelede ordumuz muzaffer olacaktır. Dualarımız onlarla. Şırnak’ta da hayat normale dönüyor. Devletimizin gücü, devletin şefkatli eli, devletin merhametli yüzü ortada. Konutlar yükseliyor, yaklaşık on bin konutun beş bini tamamlandı. Yoğun bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ yoğun bir şekilde çalışıyor. Şırnak gelişiyor, değişiyor. Tekrar geleceğiz, bu güzel günün tadı damağımızda kaldı” ifadelerini kullandı.