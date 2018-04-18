Gençlik ve Spor Bakanı Bak: “Zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türkiye’nin tarihinde adalet vardır. Zulüm ve zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık. Her zaman mazlumların yanında, onlarla birlikte bir arada yaşayabilme arzusunda ve çabasında olduk” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı’nda konuştu. Bakan Bak, “Bizim için Müslümanların el ele ve omuz omuza verebilmesi, zorlukların üzerinden hep beraber gelebilmesi, dünyayı değiştirebilecek bir gücün doğumuna vesile olacaktır. Bu toplantı ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da yapılan Kudüs konulu olağanüstü İslam Zirvesi’nde liderlerimizin aldığı kararların takibi için de ümit vericidir” dedi.
“Gençliğin rolünü, genç işsizliği yüzünden sosyo-ekonomik bir yükümlülük olarak görmemeli, medeniyetimizin ve kültürümüzün değerleriyle uyumlu şekilde yapıcı ve ilerici bir role dönüştürmeliyiz” diyen Bak, “Kalkınmadan eğitime ve mesleki eğitime, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesinden İslamofobi ile mücadeleye kadar doğru strateji ve destek ile gençler çözümler sunulmasına katkıda bulunabilir. Sporun rolü ve bu bağlamda daha kapsamlı stratejilere nasıl dahil edileceği de önem taşıyan başka konudur. Batı dünyasında İslamofobi akımları yükselişteyken ve şiddete varan aşırıcılık ve terörizm İslam dünyası ile ilişkilendiriliyorken, bu kötü niyetli propaganda, saldırı ve damgalamaya karşı koymak için üzerimizde büyük sorumluluk vardır. Özellikle İslam dinini dayanak gösterip Müslüman gençler arasında aşırıcı ideolojiler ve düşünceler yayarak Müslümanlıktan sapmalarına ve uzaklaşmalarına vesile olan terör örgütleri ile mücadele edilmesinde işbirliği içinde bulunmamız gerekmektedir. Bu nedenle bizler, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ve uluslararası toplum nezdinde sürekli eylemde bulunarak, Müslüman gençliğin doğru mesajını yaymak için daha çok çaba göstermeliyiz” şeklinde konuştu.
“Zulüm ve zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık”
Ülkelerin ciddi güçlüklerle karşı karşıya bir zamanda olduğunu vurgulan Bak, “İslam İşbirliği Teşkilatı, işbirliği ve dayanışma için önemli bir forumdur. Yaşadığımız zorluklara rağmen Türkiye olarak İİT Zirve Başkanlığı görevimizi yerine getiriyoruz. Türkiye’nin sadece kendi ulusal güvenliği için değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrarın korunması için de bütün terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü vurgulamak istiyorum. Bu mücadelede kabul ve takdir edilmek ve desteklenmek samimi beklentimizdir. Derdimiz teröristlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi onun örnekleri batıdadır. İşgal devleti olmadığımızı biliyorsunuz. Ülkelerimizin işgal karşıtı olduğunun göstergesi zaten İİT’nin kuruluş kararında açıkça yer almaktadır. Türkiye’nin tarihinde adalet vardır. Zulüm ve zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık. Her zaman mazlumların yanında, onlarla birlikte bir arada yaşayabilme arzusunda ve çabasında olduk. Türkiye Cumhuriyeti olarak İİT üye ülkeleriyle gençlik ve spor başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliği zeminleri oluşturmak ve işbirliklerimizi geliştirme gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.
“Filistin, barış ve güvenlik, ekonomik işbirliği, kalkınma, insani yardım ve yakınlaşma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda İİT bünyesinde ortak eylemlerle uluslararası işbirliğine verdiğimiz desteği sürdürmeyi taahhüt ediyoruz” diyen Bakan Bak, genç nüfusun İİT’nin en önemli üyesinden biri olduğunu vurguladı.
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