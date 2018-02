AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Olağan 5. Kongresi Balıkesir Avlu toplantı salonunda yapıldı. Kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afrin’de operasyona katılan ordudan övgüyle bahsederek, "Ordumuz Cuma namazı kılıyor Afrin’e yakın bir köyde. Tabura bakın. Böyle bir ordu nerede var. İmanlı, vatanını seven böyle bir ordu nerede var" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Olağan 5.Kongresi bugün yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerin önünü açtığını söyleyen Bak, "Cumhurbaşkanımız çünkü bu sürecin hepsini yaşayarak geldi. Ben bunun şahidiyim. Gençlik Kolları Başkanlığından tutun daha sonra İlçe başkanlığı, İl başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı. Bütün süreçleri adım adım geçerek geldi. Siyasette usta, usta. Birileri gibi manşetlerle, kasetlerle gelmedi. Milletle beraber geldi, çalışarak geldi. Siyasetin her noktasında çalışarak geldi. O yüzden bazıları diyor ki, ’işte biz şuyuz buyuz’ ya çırağı bile olamazsınız. Usta çünkü, büyük usta" şeklinde konuştu.

"Kasetle gelirsen 8 defa tuş olursun"

Muhalefeti eleştiren Bakan Bak, "Muhalefet, ana muhalefetin muhalefeti diyor ki ’ya 8 tane seçim kaybettin hala buradasın’ Evet haklı, eleştiriler doğru. Biz şahidiz. O zaman çok iyi hatırlıyorum. Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ana muhalefetin muhalefeti ne diyordu. Çıktı diyor ki, ’yendi de yendi, yendi de yendi’ Tabi ki yenecek usta, öbürküler çırak bile değil. Çünkü bu kademelerden gelmediler, gençlik kollarından gelmediler, teşkilatlardan gelmediler. Neyle geldiler, kasetle geldiler. Kasetle gelirsen ne olur 8 defa tuş olursun. Ana muhalefetin muhalefetine şimdi meydan okuyor. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz ana muhalefete" şeklinde konuştu.

2019 seçimlerinin yaklaştığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik kollarımıza çok büyük görev düşüyor. Gençlik kolları bu teşkilatın dinamosu. Bende gençlik kollarından geliyorum. Çok iyi bayrak asarım, çok iyi afiş dağıtırım, afiş asarım. Gece gündüz iyi çalışırım yani bu işleri iyi bilirim. Gençlerimize bazı sözlerimiz var. Öncelikle gençlerimiz ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapın. En iyisini yapmak için çaba gösterin. Doktor, Mühendis ne işle uğraşıyorsanız en iyisini siz yapın. En iyisini bilin. Bir yabancı dil öğrenin. Kendinizi iyi yetiştirin. Kendinizin gelişmesi için kurslar semineler neyse bunlardan yararlanın. Ve çevrenizdeki insanlarla çok iyi bir diyaloğa girin. Gençlerimize güveniyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılıkla mücadelede yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Bakan Bak, "Bu her türlü bağımlılık. İnternet bağımlılığı olsun, içki olsun, uyuşturucu olsun. Bakın arkadaşlar toplumumuzun genleriyle uğraşılmasına, etki edilmesine müsaade etmememiz lazım. O yüzden çevrenizdeki gençleri, onları kucaklayın, onları yönlendirin. Onlara şefkat elinizi uzatın, önemli. Yani paylaşmayı bilin" şeklinde konuştu.

"Böyle bir ordu nerede var"

Afrin operasyonunun başarılı bir şekilde devam ettiğini ve Türk Ordusu gibi bir ordunun Dünyanın hiç bir yerinde olmadığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakın Afrin operasyonunda bizim hedefimiz sınırlarımızdaki yuvalanmış terör örgütlerini yok etmek. Birleşmiş Milletlerin 51. maddesine göre ülkemizin bu sınırı koruma hakkı var. Ve bu operasyon yürüyor. Elhamdülillah. Başkanıyla yürüyor ve adım adım ilerliyor. Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz. Dostlarımız, müttefiklerimize bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Ve orada o teröristleri ortadan kaldırmak için operasyon devam ediyor. Şahit oldunuz, Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ordumuz Cuma namazı kılıyor Afrin’e yakın bir köyde. Tabura bakın böyle bir ordu nerede var. İmanlı vatanını seven böyle bir ordu nerede var. O Mehmetçiklerimizle, aslan parçalarıyla gurur duyuyoruz. Çünkü şairin dediğin de gibi, ’Galip et Ya Rabbi, çünkü son ordusudur bu İslam’ın’ Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Ve şehitlerimize rahmet diliyoruz, onlara başarılar diliyoruz. Ama bir örnek daha ifade edeyim. Özel Harekatçıları Afrin operasyonuna götürmek için soruyorlar. Gönüllü kim diye, gönüllü olmak isteyen var mı diye. Hepsi gönüllü. Hepsi gönüllü. Ne yapıyorlar kura çekiyorlar. Yani belli sayıda gidecek ama kura çekiyorlar. Ya böyle millet, böyle bir asker, böyle bir polis hangi ülkede var. Böyle bir orduya kim sahip. Elhamdüllillah"şeklinde konuştu.

Bakan Bak’ın konuşması sonrası tüm parti teşkilatı toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Olağan 5. Kongresi’ne Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Belediye Başkanı ve çok sayıda partili genç katıldı.