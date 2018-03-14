HABER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın acı günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın vefat eden halası Sabriye Biber, Rize’de son yolculuğuna uğurlandı.Rize’de tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın halası Sabriye Biber (94), Pazar ilçesindeki Sahil Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın vefat eden halası Sabriye Biber, Rize’de son yolculuğuna uğurlandı.
Rize’de tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın halası Sabriye Biber (94), Pazar ilçesindeki Sahil Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Biber, cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akmescit köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri, başkan ve temsilcilerinin yanı sıra cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Bakan Çavuşoğlu’ndan beğeni toplayan paylaşım

Bakan Çavuşoğlu’ndan beğeni toplayan paylaşım

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi meclisten geçti

Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi meclisten geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.