Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın vefat eden halası Sabriye Biber, Rize’de son yolculuğuna uğurlandı.
Rize’de tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın halası Sabriye Biber (94), Pazar ilçesindeki Sahil Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Biber, cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akmescit köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri, başkan ve temsilcilerinin yanı sıra cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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