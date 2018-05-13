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Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 09:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere'ye gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin 'af' çıkışıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan 'Bizim şu anda böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur.' dedi.

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Ziyaretim sırasında kraliçe ile bir araya geleceğiz. Ayrıca aynı gün Başbakan'la görüşeceğiz. Başbakan Theresa May ile geçtiğimiz Türkiye ziyaretinde de çok verimli konuşmalarımız olmuştu. Ekonomi ve terörle mücadeleyi ele alacağız. Kıbrıs'la ilgili son durumu gözden geçrieceğiz. Bölgelerimizdeki güncel gelişmeleri de ele acağız.

Birleşik Krallıkla bu yıl 3 ayda ikili ticaretimiz yüzde 39 artarak 5 milyar dolar seviyesine geldi. Hedefimiz inşallah 20 milyar dolardır. Ortak proje ve yatırımlar bu hedef için büyük önem arz ediyor.
Savunma sanayii alanında da pek çok ortak projeye imza atacağız. Olumlu devam eden ekonomik işbirliğimizin devam etmesini istiyoruz.
Ziyaretimde yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Yine katılımcılarla bir görüşmemiz olacak. Mesajlarımızı uluslararası camiaya verme fırsatı bulacağız.

BAHÇELİ'NİN 'AF' ÇIKIŞI

Sayın Bahçeli'nin talebi kendisine aittir. Bizim şu anda böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur.

'ZAAFLERI OLANLARLA YÜRÜMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

"Biz hücre yenilemesini siyasetten başaran bir partiyiz. Eksiklerini güçlendiren, gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Nerede aksama varsa, sıkıntı varsa gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koyma gayretinde olacağız. Biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Milletvekili sorumluluğunu üstlenen arkadaşlarımız bunun hakkını dört dörtlük vermeli. Kimlerin zaafları varsa, kimlerin falsosu olmuşsa yürümek mümkün değil."

'FAİZ KÖTÜLÜĞÜN ANASI BABASI'

"Faiz konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi. Bu bir gerçek, bizim bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka, hem yastık altındaki parayı çekelim diyeceksin, hem de bu adımları atmayacaksın. Şu anda iyi yoldayız. Başbakanın açıkladığı paket, faizdeki atılan adım bizi daha iyi noktalara taşıyacak. Birileri gibi bedava konut verelim gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunları da duymaya başladık. Benim memleketim bunu yutmayacaktır."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ey bahçeli gündemde yokmuş seni takan yok 25 haziranda parti sözcülüğğndende atılacaksın kapının önüne koyacaklar
bahçeli Tayyip Erdoğan dan habersiz hiç bir söyleme giremez!!!!
hapishaneleri boşaltmak ancak DSP gibi CHP gibi sol zihniyetin ürünü çalışmalardır. Ak Partiden kimse böyle bir ihaneti asla beklemesin.
mhpliler olarak oy vermiyoruz ozmn
şu an dedi yani yarın af çıkacak
reza için bir günde yasa yapıp çıkardınız aziz yıldırım için cezanın üst sınırını aşaģı çekip kurtardınız naylon faturacı vekil ve belediye başkanlarını kurtardınız kader mahkum konu olunca yok sizin yolunuzu bizler yemiyoruz eskiden bir af bile adil çıkıyordu sayenizde aftada adalet kalmadı. ..
kim ne şuç işlemişse cezasını çekmeli
yok diyorsa salı günü falan af çıkar .. hayırlı olsun
Bahçeli ağzını her açtığında ittifak oyları yüzde 0.1 düşüyor.
Siz istemeseniz , o , durduk yere ötmezdi...!
birileri oy alacak diye onca suçlu serbets kalmamalı herkes cezasını çekmeli
Yaww hee hee bizde inandık ***SIKILDIK *** TAMAM**
bahçeliye oy lazım adam ne yapacağını bilmiyor mahkumları çıkaracağına garibanların yüzüne bakın biraz
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