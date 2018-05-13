Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Ziyaretim sırasında kraliçe ile bir araya geleceğiz. Ayrıca aynı gün Başbakan'la görüşeceğiz. Başbakan Theresa May ile geçtiğimiz Türkiye ziyaretinde de çok verimli konuşmalarımız olmuştu. Ekonomi ve terörle mücadeleyi ele alacağız. Kıbrıs'la ilgili son durumu gözden geçrieceğiz. Bölgelerimizdeki güncel gelişmeleri de ele acağız.
Birleşik Krallıkla bu yıl 3 ayda ikili ticaretimiz yüzde 39 artarak 5 milyar dolar seviyesine geldi. Hedefimiz inşallah 20 milyar dolardır. Ortak proje ve yatırımlar bu hedef için büyük önem arz ediyor.
Savunma sanayii alanında da pek çok ortak projeye imza atacağız. Olumlu devam eden ekonomik işbirliğimizin devam etmesini istiyoruz.
Ziyaretimde yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Yine katılımcılarla bir görüşmemiz olacak. Mesajlarımızı uluslararası camiaya verme fırsatı bulacağız.
BAHÇELİ'NİN 'AF' ÇIKIŞI
Sayın Bahçeli'nin talebi kendisine aittir. Bizim şu anda böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur.
'ZAAFLERI OLANLARLA YÜRÜMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'
"Biz hücre yenilemesini siyasetten başaran bir partiyiz. Eksiklerini güçlendiren, gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Nerede aksama varsa, sıkıntı varsa gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koyma gayretinde olacağız. Biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Milletvekili sorumluluğunu üstlenen arkadaşlarımız bunun hakkını dört dörtlük vermeli. Kimlerin zaafları varsa, kimlerin falsosu olmuşsa yürümek mümkün değil."
'FAİZ KÖTÜLÜĞÜN ANASI BABASI'
"Faiz konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi. Bu bir gerçek, bizim bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka, hem yastık altındaki parayı çekelim diyeceksin, hem de bu adımları atmayacaksın. Şu anda iyi yoldayız. Başbakanın açıkladığı paket, faizdeki atılan adım bizi daha iyi noktalara taşıyacak. Birileri gibi bedava konut verelim gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunları da duymaya başladık. Benim memleketim bunu yutmayacaktır."
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 13 yorum