Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Ziyaretim sırasında kraliçe ile bir araya geleceğiz. Ayrıca aynı gün Başbakan'la görüşeceğiz. Başbakan Theresa May ile geçtiğimiz Türkiye ziyaretinde de çok verimli konuşmalarımız olmuştu. Ekonomi ve terörle mücadeleyi ele alacağız. Kıbrıs'la ilgili son durumu gözden geçrieceğiz. Bölgelerimizdeki güncel gelişmeleri de ele acağız.

Birleşik Krallıkla bu yıl 3 ayda ikili ticaretimiz yüzde 39 artarak 5 milyar dolar seviyesine geldi. Hedefimiz inşallah 20 milyar dolardır. Ortak proje ve yatırımlar bu hedef için büyük önem arz ediyor.

Savunma sanayii alanında da pek çok ortak projeye imza atacağız. Olumlu devam eden ekonomik işbirliğimizin devam etmesini istiyoruz.

Ziyaretimde yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Yine katılımcılarla bir görüşmemiz olacak. Mesajlarımızı uluslararası camiaya verme fırsatı bulacağız.