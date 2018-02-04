IHAAW233638-SIY/03-02-2018
- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştığı CHP’nin “Adalet ve Cesaret” Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu 790, Muharrem İnce 447 oy aldı
03.02.2018 23:36:38 TSI
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