Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan ifadelerine ilişkin, "O sanatçılar cumhurbaşkanı, başkomutanla Afrin operasyonuna destek vermek için sınıra giderken, kendisinin genel başkan yardımcısı bölücülerle konuşmak üzere cezaevine gidiyor. Birileri destek için milletin, ordunun yanında duruyor, birilerinin de kimin yanında durduğunu milletimizin takdirine sunuyorum." dedi. Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Battalgazi Belediyesinde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Tüfenkci, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının Türkiye'ye hizmetten başka hiçbir amacının olmadığını belirterek, milletten aldıkları yetkiyi sonuna kadar kimseyle paylaşmadan, millete hizmet yolunda sarf ettiklerini söyledi. Tükiye, gelecek ve ümmet için çok önemli olan 2019 seçimlerinde de yine milleten alacakları yetkiyle yollarına devam edeceklerini anlatan Tüfenkci, partilerinin sürekli kendini geliştirmesi, yenilemesi ve gençleştirmesine rağmen çizgisinde en küçük bir sapmaya meydan vermediğini ifade etti.

Tüfenkci, iktidarları döneminde yaptıkları çalışmaları aktararak, "2002'den bugüne yaşadıklarımıza, yaptıklarımıza baktığımızda, bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi, cumhuriyeti, kalkınmayı, refahı da AK Parti kadroları getirmiştir. AK Parti bir kişiye, zümreye, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden alçak örgütlere değil, sadece ve sadece cumhura dayanmış, millete teslim olmuş bir partidir. AK Parti millidir, yerlidir. Onun için AK Parti 81 milyonu kucaklayan kadrolara sahiptir." diye konuştu. Partilerinin en büyük reformunun milletle, devletle kucaklaşması ve buluşturması olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "AK Parti yönetiminde Türkiye, disiplinli maliye politikalarıyla, gelişmiş altyapısıyla, rekabetçi özel sektörüyle bölgesinde ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu. - "Dünyayı kıskandıracak büyüme rakamlarını yakaladık" Tüfenkci, ekonomik gelişmelere dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ekonomimiz 2017'de bir başarı, büyüme hikayesi yazdı. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve önderliğinde almış olduğumuz tedbirlerle, teşviklerle, esasında dünyayı kıskandıracak büyüme rakamlarını yakaladık. Bütün zorluklara rağmen Türkiye, 2017'de dünyanın en büyük büyüyen ikinci ülkesi oldu. G20 içerisinde birinci oldu. Bazıları diyor ya 'bu hormonludur, bilmem bize nereden dokundu' diye. Milletin zihnini bulandırmaya çalışanlar, bu başarı hikayesini küçümsemeye çalışanlar, o muhalefet... Daha geçtiğimiz günlerde 20 milyar dolara mal olacak nükleer santralin temelini attı bu ülke. Büyüme olmasaydı, biz yıllardır, Türkiye'nin 1955'lerden bu yana konuştuğu o hayali gerçekleştirebilir miydik? Onlar konuşabilir ama AK Parti kadroları milletin hayallerini gerçekleştiriyor. Onlar konuşmaya devam etsin biz yolumuza, işimize bakacağız, millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

Büyümenin içerisinde, sanayi yatırımları ve tarım sektöründen gelen büyüme rakamlarının da bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, 2017'de 1 milyon 600 bine yakın insana yeni iş, aş bulduklarını, büyüme rakamlarını küçümseyenlerin rakamlara dönüp bakmasını istedi. Bülent Tüfekci, iktidarlarının sadece 2017'de büyüme rakamlarını yakalamadıklarını vurgulayarak, "İktidara geldiğimizden bu yana 29 çeyrekte üst üste büyüyen bir ülke var. Eğer o alçak FETÖ darbe girişimi olmasaydı, 2016'da da biz yüksek büyüme rakamlarını yakalayacaktık. Kimsenin şüphesi olmasın, Allah'ın izniyle 2018'de de biz yüzde 5,5'un üzerinde büyümeleri yakalayacağız." dedi. - "Sanatçılara laf söylemeye kalkışıyor" Muhalefeti eleştiren Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor, o lafı üretirken de Kılıçdaroğlu ağzına, gözüne bulaştırıyor. Çıkmış meydanlara, grup toplantısında 'siz sanatçı mısınız, siz şu musunuz, bu musunuz' diyerek milletiyle, devletiyle barışık olan sanatçılara laf söylemeye kalkışıyor. O sanatçılar ne için sınır karakoluna gidip askere moral vermiş? Ne için başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile o sınırlara gitmiş. Ötekileştirmeyle suçluyor o sanatçıları. Esas ötekileştiren, ayrımcı politikaları dillendiren, ayrımcılarla, bölücülerle bir arada politika üretmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun ta kendisi. O sanatçılar cumhurbaşkanı, başkomutanla Afrin operasyonuna destek vermek için sınıra giderken, kendisinin genel başkan yardımcısı bölücülerle konuşmak üzere cezaevine gidiyor. Birileri destek için milletin, ordunun yanında duruyor, birilerinin de kimin yanında durduğunu milletimizin takdirine sunuyorum."

- "2023'te de biz bir destan yazacağız" Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkinşu değerlendirmede bulundu: "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Afrin operasyonu siyasetin başarısıdır. Kim ne derse desin. Onun içinde olan birisi olarak söylüyorum, istisnasız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Onun liderliğinde, onun başkomutanlığında ordu vaziyet alarak, sınırlarımızda terör koridoru oluşturmadı, bundan sonra da oluşturmayacak. Kim ne operasyon yaparsa yapsın, kimin adına kimin maşası olarak o operasyona katkı verirse versin, karşısında Türk milletini, Cumhurbaşkanımızı bulur. Dolayısıyla milletimizle bütünleşen bir komutan, milletimizle bütünleşen bir Cumhurbaşkanı, milletiyle bütünleşen ak kadrolarla inşallah 2023'te de biz bir destan yazacağız." - "Ey Kılıçdaroğlu, bu ülkenin sınırları, bu ülkenin namusu değil mi?" Türkiye'nin Afrin'e toprak için gitmediğine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti: "Biz Afrin'e birilerinin toprağı verimlidir diye gitmedik. Biz Afrin'e terörü bitirmek, ülkemizin sınırlarını koruma adına gittik. Ey Kılıçdaroğlu, bu ülkenin sınırları, bu ülkenin namusu değil mi? O sanatçılar sınıra gitmişse senin namus anlayışın nedir, onu bize açıklayabilir misin? Kalkmış bir de sanatçılara cumhurbaşkanımıza, başkomutanımıza laf ediyor, 'niye kamuflaj giymiş' diye. Haberi yok herhalde, anayasada yazılanlardan. Bu ülkenin baş komutanının kim olduğundan haberi yok ya da var da zoruna gidiyor. Zorunuza da gitse, çatlasanız da patlasanız da bu millet 2019'da da cumhurbaşkanımızı başkan yapacak, cumhurbaşkanı yapacak. Bunu da ak kadrolar yapacak."

Tüfenkci, cumhur ittifakına laf, söz edenlerin, küçümseyenlerin buna 'kirli ittifak' diyenlerin, bugün ittifak arayışlarıyla nerelerde, kimlerle görüştüğünü çok iyi bildiklerinin altını çizerek, "Esas kirli ittifakları, çamur ittifaklarını kimlerin yaptığını bu millet çok çok iyi biliyor. Göreceksiniz nasıl 2015 seçimlerinde 'o ittifakları yaptık, biz salladık' dedilerse, sonra millet nasıl salladıysa 2019'da, sizler onları öyle sallayacaksınız. Dut döker gibi dökeceksiniz sandıklarda inşallah." diye konuştu. Tüfenki, 2019 seçimlerinin lokomotifinin kadınlar ve gençler olacağını belirterek, asla fitneye yer vermeyeceklerini, şahsi çıkarlarını davalarının önüne koymayacaklarını kaydetti. - "Dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, ülkenin hem içeriden hem dışarıdan hedef gösterildiğini söyledi. Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını aktaran Çalık, tüm terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin, dimdik ayakta durduğunu ifade etti.

Çalık, bir tarafta terörle mücadele ederken, bir taraftan da yatırımlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu kadar oyuna, hedef haline getirilmiş ülke olmamıza rağmen Türkiye büyümeye aslanlar gibi devam ediyor. Dünya devletlerinin başına bu oyunlar gelseydi, bu kadar büyüme gerçekleşir miydi? Şu anda Türkiye'nin büyüme rakamı yüzde 7,4. Bu kadar oyuna, terörle mücadeleye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Terör örgütlerine, onların iş birlikçilerini inat Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Türkiye güçlenirken milletimiz mutlu oluyor. Biz dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz." - "Yalan makinesi infilak eder" "CHP'nin şirazesi bozuldu." diyen Çalık, şunları kaydetti: "Diyordu ki, 'Afrin'e giremezsiniz, Afrin'e girdiniz, bu kadar yeter çıkamazsınız' Allah'a şükürler olsun, biz Afrin'e girdik ve aslanlar gibi de sancağımızı Afrin'in göbeğine diktik. Sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan tebrik mesajı, 'Muzaffer ordumuzu kutluyorum' diyor. Peki sen ordunu kutluyorsun, ordunun başkomutanının kim olduğunu biliyor musun? Sen ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bilmiyor musun? Eğer o başkomutan olmasaydı Afrin süreci de bu şekilde yaşanmazdı. Kahraman ordumuzla biz gurur duyuyoruz ama o ordunun başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hiç kimse unutmamalı. Kılıçdaroğlu millet cumhurbaşkanıyla, askeriyle, başkomutanıyla beraber diye şirazesinden çıktı ve ağzına gelen her türlü kötü lafı, sözü söyledi. Kılıçdaroğlu birçok yalanı söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bir yalan makinesi olsa Kılıçdaroğlu'nu da yalan makinesine bağlasalar, yalan makinesinin infilak edeceğini düşünüyorum. Bu kadar yalana yalan makinesi bile dayanmayacaktır."