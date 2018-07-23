HABER

"Genel Başkanımız tek aday olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: - "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var" - "Bir sıkıntı yok. Genel Başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz"

"Genel Başkanımız tek aday olacak"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi.

Koncuk, toplantıya gelişinde gazetecilerin, partinin kurultay kararı almasına ilişkin sorusuna, "Hayırlı olsun. Bir sıkıntı yok. Genel Başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Akşener'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Koncuk, "Hayır istifa yok. Aldığımız, genel kurul kararıdır." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştay'da partinin geçmişte yaşadıklarını değerlendirdiklerini anımsatan Koncuk, "Son derece olumlu bir çalıştay geçti aslında. Aslında Genel Başkanımız, Türkiye'de tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe bir mesaj da vermiştir. Koltuğuna yapışıp kalan siyasi liderle Türkiye'nin bir yere varamayacağını biliyoruz. Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir cesur genel başkan var." diye konuştu.

Çalıştayda sert tartışmaların yaşanıp yaşanmadığı sorulan Koncuk, "Çok sert tartışmalar yok. Normal demokrasi içinde bir tartışma elbette olur." değerlendirmesini yaptı.

"Kamptan ayrılmak isteyen Akşener’in aracının önüne kendini atan partililer olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Koncuk, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. İYİ Parti'de sıkıntı yok, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz, kimsenin bir şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

İsmail Koncuk, "Kurultay için öngörülen bir tarih var mı?" sorusunu, Ağustos ortasında yapılabileceği şeklinde yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
İYİ Partili Koncuk: Genel Başkanımız tek aday olacakİYİ Partili Koncuk: Genel Başkanımız tek aday olacak
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifiBedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail Koncuk İYİ parti Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.