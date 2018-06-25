AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu seçimin sonuçlarıyla ilgili oturacağız, kampanya ile ilgili Genel Başkanımıza bir rapor hazırlayacağız. Seçmen bize ne dedi? Hangi mesajları verdi? Diğer siyasi partilerin pozisyonuna dair çok ciddi çalışmalar yapacağız ve bunun sonucunda da kendi pozisyonumuzu belirleyeceğiz." dedi. Ünal, CNN TÜRK canlı yayınında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı. "Gelecekte muhalefette muhatabınız Muharrem İnce olur mu?" sorusuna Ünal, "Demokrasiye saygılı olunması gerektiğinin Muharrem Bey tarafından vurgulanması, sandıkta ortaya çıkan sonucun kabullenilmesi, bunlar demokrasi, siyasal kültür adına önemli şeyler." yanıtını verdi. AK Parti'nin oy kaybından çıkarması gereken dersin ne olduğunun sorulması üzerine Ünal, "Siyaset, toplumla konuşmak içindir. Sizin toplumla, halkla, milletle ilişkinizin neticesinde siyasetiniz ya güçlenir ya zayıflar. Biz AK Parti olarak hep milletimizle hareket ettik. Biz, onun verdiği mesajları her zaman önemsedik, onun diliyle konuştuk. Toplumsal talepler ve ihtiyaçlar bizim birinci önceliğimiz oldu. Her zaman da 'Sandıkta bize, millet hangi mesajı veriyorsa bu dille konuşmamız gerekiyor.' dedik." ifadelerini kullandı.

- "Seçim sonuçları raporu hazırlayacağız" 2010 referandumundan sonra "Yüzde 42'yi anlamak" isimli bir çalışma yaptıklarını bildiren Ünal, "Bu seçimin sonuçlarıyla ilgili oturacağız, kampanya ile ilgili Genel Başkanımıza bir rapor hazırlayacağız. Seçmen bize ne dedi? Hangi mesajları verdi? Diğer siyasi partilerin pozisyonuna dair çok ciddi çalışmalar yapacağız ve bunun sonucunda da kendi pozisyonumuzu belirleyeceğiz." dedi. Cumhur İttifakı'nın büyük bir zafer kazandığını vurgulayan Ünal, teşkilatlar açısından hangi sorunların yaşandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti üst kurullarında bu konunun konuşulacağını aktardı. AK Parti'ye yönelik "Siz konuşuyor musunuz" şeklindeki eleştiriler olduğuna dikkat5i çeken Ünal, "Eğer bu partinin yetkili organları, kurulları, MYK'si, MKYK'si, bu konular, bizim kurullarımızda tartışılmasa, konuşulmasa sizce biz her seçimi kazanabilir miyiz?" sorusunu yöneltti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anket şirketlerine ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Ünal, anketlerin toplumsal eğilimleri, algıyı, seçmen davranışlarını doğru yorumlayabilme işi olduğunu, anket şirketlerinin talep o yönde olduğu için rakamlara odaklandıklarını dile getirdi.

Ünal, "Milletin, sandıkta tecelli eden iradesine dönük söz söylemek değil, o iradenin bize neler söylediğini anlamak son derece önemli. MHP, 1 Kasım'da aldığı oyları muhafaza etti. İYİ Parti'ye dönük medya üzerinden oluşturulan bir algı vardı. Anket şirketlerinin ve bazı medya organlarının yürüttüğü bir çalışma vardı. Ama Muharrem İnce'nin adaylığından sonra bu kaçınılmaz olarak bir değişim gösterdi." yorumunu yaptı. - "Bu ittifak, bir milletvekili pazarlığı değildi" Cumhur İttifakı'nın, masa başında oluşturulmadığının, 15 Temmuz ruhunun ve Yenikapı şuurunun birlikteliğinin ortaya çıkardığı doğal bir ittifak olduğunun altını çizen Ünal, "Diğer ittifaklara baktığınız zaman, bu ittifaklar, görüşmeler, konuşmalar, karşılıklı oturup değerlendirmeler ve pazarlıklar sonucunda bu ittifaklar oluştu." diye konuştu. AK Parti'nin ne MHP ne de BBP ile böyle görüşmeleri olmadığını belirten Ünal, "BBP ile hiçbir zaman şu kadar milletvekili olsun demedik. Çünkü bu ittifak, bir milletvekili pazarlığı değildi. Bu ittifak, milletin bize verdiği o sorumluluğun, toplumsal ve siyasal tabanın bir talebi olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- "Yeni sistemde koalisyon yok" "MHP kabinede yer bulur mu" sorusuna Ünal, şöyle cevap verdi: "Yeni sistemde koalisyon yok, yeni sistemde ittifaklar var. Koalisyonla, ittifak arasında çok temel bir fark var. İttifaklar seçim öncesi oluşturulan, ittifakların ortak deklarasyonun, protokolünün kamuoyuna deklare edildiği ve seçmenin de kimin ne yapacağına dair bir fikrinin oluştuğu, buna göre tutum belirlediği yapılardır. Koalisyonlar ise seçimin sonuçlarına göre ortaya çıkan yapılardır. Burada koalisyon gerektiren bir durum söz konusu değil. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak, seçimlerden çok önce, hatta ittifakla ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan çok önce, 15 Temmuz'un ve Yenikapı ruhunun oluşturduğu bir birlikteliği konuşuyoruz. O yüzden biz, TBMM'de herhangi bir şekilde, 'Uzlaşacak mısınız', zaten biz, bu uzlaşmayı oluşturmuşuz. Aynı zamanda bir mutabakatımız var." Milli Mutabakat Komisyonunun devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Ünal, kampanya sürecinde iletişimi bu komisyon üzerinden yaptıklarını, bundan sonra da çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Mahir Ünal, seçim sonrası takvime ilişkin soru üzerine, bunun Meclis İçtüzüğü ve Anayasa ile belirlendiğini, YSK'nin kesin sonuçları açıklamasından sonraki üçüncü gün Meclisin yemin törenini gerçekleştirmek için toplanacağını anımsatarak, Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesinin ardından Meclis Başkanlığı seçim sürecinin başlayacağını aktardı. "Yetki kanunu ne zaman kullanılacak" sorusunu Ünal, şöyle yanıtladı: "Cumhurbaşkanlığının yemininden önce bu çıkacak. Çünkü Cumhurbaşkanı göreve başladığı anda sistem başlıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız yemin etmeden önce bu düzenlemeler tamamen bitmiş olacak, tamamlanmış olacak ondan sonraki süreç artık sistemin öngördüğü Meclisin yasama görevi, cumhurbaşkanının da idari süreci yönetmesi için cumhurbaşkanlığı kararnameleri süreci başlıyor. Zaten yapılan sistem değişikliğiyle kararnamenin pozisyonu nedir? Meclisteki kanunun pozisyonu nedir? Bunların hepsi biliyorsunuz Anayasa'da amir hüküm altına alındı. Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor. Türkiye çok hızlı, hantallıktan çıkmış, esnek, çabuk karar veren ve sorun çözme mekanizmaları hızlı çalışan yeni bir hükümet sistemine kavuşuyor. Bürokratik hantallık yerini sorumluluk alan üst bürokrasiye bırakıyor."