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"Genel müdürlüğün döneminde kurumu örgüt yuvası haline getirdin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan: - "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik) Seni SSK genel müdürlüğü döneminden bilirim. Genel müdür olduğun dönemde kurumu örgüt yuvası haline getirdin"

İZMİR (AA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Ahmet Gürhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Seni SSK genel müdürlüğü döneminden bilirim. Genel müdür olduğun dönemde kurumu örgüt yuvası haline getirdin." ifadesini kullandı.

Gürhan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, Cumhur İttifakı'nın, Anadolu'nun hormonsuz, katıksız evlatlarının üs edindiği merkez, doğruların söylendiği ve söyleneceği, dürüst politikaların izleneceği istikametin adı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Gürhan, CHP Genel Başkanının katıldığı bir televizyon programında, birçok Mehmetçik'in şehit düşmesine neden olan YPG adlı eli kanlı örgütünü 'terör örgütü olarak görmediğini' söylediğini ifade etti.

Gürhan, şunları kaydetti:

"Seni SSK genel müdürlüğü döneminden bilirim. Genel müdür olduğun dönemde kurumu örgüt yuvası haline getirdin. SSK'nın telsizleri PKK'nın kamplarından çıktı. PKK'nın kamplarından SSK'nın ilaçları çıktı. Kılıçdaroğlu'nun karnesinde vatan ve millet hanesi hep sıfır."

Gürhan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirirken de İnce'nin seçimden hemen sonra OHAL'i kaldıracağını açıkladığını hatırlattı. Gürhan, "Bu, evin kilidini açacağım, hatta kapıyı kıracağım, isteyen girsin, evin içindekileri de tehdit etsin demek. Milli birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bilmeyenler evin kilidini kime vermiş ne önemi var. Bunlar OHAL bilmez, bunların OHAL'i darbedir. Duble darbeci bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li milletvekillerinin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğine dikkati çeken Gürhan, seçim çalışmalarında karşılaştığı vatandaşların kendilerine, "Yedi sülaleden CHP'liyim, CHP mitinglerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP bayrağının açılmasından utandığım kadar hiçbir şeyden utanmadım. Bizler şehitlerimizin katilleriyle ne zaman aynı safa geçtik." dediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BBP Milletvekili Adayı seçim

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