"Genel müdürlüğün döneminde kurumu örgüt yuvası haline getirdin"

İZMİR (AA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Ahmet Gürhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Seni SSK genel müdürlüğü döneminden bilirim. Genel müdür olduğun dönemde kurumu örgüt yuvası haline getirdin." ifadesini kullandı.

Gürhan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, Cumhur İttifakı'nın, Anadolu'nun hormonsuz, katıksız evlatlarının üs edindiği merkez, doğruların söylendiği ve söyleneceği, dürüst politikaların izleneceği istikametin adı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Gürhan, CHP Genel Başkanının katıldığı bir televizyon programında, birçok Mehmetçik'in şehit düşmesine neden olan YPG adlı eli kanlı örgütünü 'terör örgütü olarak görmediğini' söylediğini ifade etti.

Gürhan, şunları kaydetti:

"Seni SSK genel müdürlüğü döneminden bilirim. Genel müdür olduğun dönemde kurumu örgüt yuvası haline getirdin. SSK'nın telsizleri PKK'nın kamplarından çıktı. PKK'nın kamplarından SSK'nın ilaçları çıktı. Kılıçdaroğlu'nun karnesinde vatan ve millet hanesi hep sıfır."