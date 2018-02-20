Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti. Görüşmede askeri işbirliği konuları ele alındı. Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat ve Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de katıldığı toplantıda terörle mücadeleye yönelik çabalarda görüşüldü.
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