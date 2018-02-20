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Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 20:24 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün Kralı II.

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti. Görüşmede askeri işbirliği konuları ele alındı. Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat ve Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de katıldığı toplantıda terörle mücadeleye yönelik çabalarda görüşüldü.

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

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