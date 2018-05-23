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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Almanya'ya gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 20:10 | Son Güncelleme

Orgeneral Akar, Almanya'da Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Almanya'ya gitti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Akar, Almanya'nın Wiesbaden şehrinde Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.

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