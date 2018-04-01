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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

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