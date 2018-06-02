HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sonucunda, ülkeye tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve getirilmeye

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 21:51 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sonucunda, ülkeye tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve getirilmeye devam edileceğini bildirdi.


PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)
Karamollaoğlu: Devletin en önemli meselesi adaleti tesis etmektirKaramollaoğlu: Devletin en önemli meselesi adaleti tesis etmektir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.