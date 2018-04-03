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Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

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