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Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırlandı

Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan özel afiş, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

Afişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadesi yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığının logosu ve Türk bayrağının da kullanıldığı görselde, şehit çocuklarının fotoğraflarına yer verildi.

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