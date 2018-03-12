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General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de General Electric Üst Yöneticisi John Flannery'i kabul etti.  (FOTOĞRAFLAR)   

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de General Electric Üst Yöneticisi John Flannery'i kabul etti.

(FOTOĞRAFLAR)

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
habere bakin.. kara kasina kara gozune gelmedi herhalde.. niye gelmis.. sebep.. enistem beni niye optu ..?? yola devam .. gunes balcikla sivanmaz.. gerceklerin ortaya cikma gibi kotu bir huyu vardir.. er ya da gec..
salak herif.ne gerçeği elektrikli araçlarla ilgili gelmiştir.avanak fetocu
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