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geniş haber- İnce: Erdoğan, Türkiye için, milletimiz için sana bile geldim

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'.

Özgür DENİZ KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Üsküdar'da miting yaptı. İnce, "Bana diyorki Demirtaş'la görüştü diyor. Anlatayım size. 4 Mayıs'ta aday oldum. Önce gittim Akşener'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu'na gittim. Ona başarılar diledim. Sonra Demirtaş'a gittim başarılar diledim. Sonra Erdoğan'a gittim. Saklım gizlim yok. Milletin gözünün önünde yaptım. Sonra dedim ki millet barışsın. Toplum barışsın, uzlaşsın. Sonra gittim 4 adayın hesabına 5'er yüz lira yatırdım. Amacım milleti barıştırmak. Amacım bir büyük şemsiye altında toplanmak. Amacım uzlaşmak. Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim" dedi.
Bedelli askerlikle ilgili konuşan İnce, “Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor. Ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim: Bir, son kez çıkabilir. Bir daha kimse istemeyecek. İki, toplanacak paraların 3'te 1'ini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te 1'ini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer 3'te 1'ini de savunma sanayiine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim ve son kez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ TELEFONLARI DİNLENMEYEN BİR ÜLKE YAPACAĞIZ"
"Passolig'i hemen kaldıracağız. Kimseyi fişlemek gibi bir derdimiz yok" diyen İnce, "Yalova'da bir pazarcı abla bana telefon açıyor. Dedi ki, 'Muharrem Bey, ofisine geldim. Seni bulamadım.' Ben de dedim ki çıktım ofisten. Telefonda söyle dedim. Bana söylediği şey şu: 'Telefonda konuşamam, telefonlar dinleniyor' dedi. Türkiye'nin geldiği durumu görüyor musunuz? Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız" dedi.

'EMANET OTOBÜS'TEN KONUŞTU
İnce, miting konuşmasını farklı bir otobüste yapmasını gerekçesini, "Az önce Beykoz Çayırı'nda bir miting yaptık; fakat çim olduğu için otobüs battı. Gerçi Türkiye'yi batıranların yanında bir otobüs batmış, bir şey mi? Sağ olsun milletvekilimiz otobüsünü verdi, emanet otobüsten konuşacağızö sözleriyle açıkladı.

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