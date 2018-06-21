HABER

geniş haber- İnce: Soğan kuru, dolar kurunu geçmişse yangın var demektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İlk kez soğan doları geçti.

Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA)
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ziyaret etti.
TÜSİAD'ın Beyoğlu'ndaki merkezine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile birlikte saat 10.00 sıralarında gelen İnce'yi, Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Muharrem İnce ve Erol Bilecik, görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında birer konuşma yaptı. İlk sözü alan TÜSİAD Başkanı Bilecik, İnce'nin ziyaretinden ve TÜSİAD üyeleriyle yapılacak 'istişare toplantısı'ndan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"YAPACAĞIMIZ İSTİŞARELERİN BAŞINDA EKONOMİ GELİYOR"
Ana gündemin seçimler olduğunu kaydeden Bilecik, "TÜSİAD olarak ve esas vatandaşlar olarak baktığımızda da konuşulan ekonominin ta kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanı adaylarının gündemlerine baktığınızda da doğal olarak ekonomi konuşuluyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıların, özellikle de seçimlerden sonra üretilecek çözümleri, ekonomi politikaları, bizim de bugün sayın İnce ile yapmak istediğimiz istişarelerin başında geliyor" diye konuştu.

"EN UZUN GÜN TÜRKİYE ADINA 24 HAZİRAN OLACAK"
İstişare toplantısında sadece ekonominin konuşulmayacağını da söyleyen Erol Bilecik, "Üyelerimizin danışacağı konuların başında şüphesiz ki yüksek demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda sayın İnce'nin programları konusunda bizlerle istişare yapmasından memnuniyet duyacağız. Bugün 21 Haziran ve dünyanın en uzun günü. Bizim için de en uzun gün Türkiye adına 24 Haziran olacak. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin kutuplaşmasının sona erdiği, güzel iklimlerde buluşabileceği nihayetinde günlerin bir an öncesinde gelmesinde hem TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hem bütün üyelerimiz ve iş dünyası adına bunu canı gönülden diliyorum" dedi.

İNCE'DEN DÖVİZ KURU ELEŞTİRİSİ: SOĞAN DOLARI GEÇTİ
Bilecik'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri öncesinde ilkleri yaşadığını belirterek, "İlk kez soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyası ile dertleşmek de bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur" şeklinde konuştu.

İNCE: SORUNLARI ÇÖZMEYE DEMOKRASİDEN BAŞLAYACAĞIZ"
Türkiye'nin ekonomisini çok kırılgan olarak niteleyen Muharrem İnce, bu sorunları çözmeye Türkiye'nin demokrasisinden başlayacaklarını aktardı. İnce, "Demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli yatırımcıya da güven veremez yabancı yatırımcıya da güven veremez. Türkiye tek adamlıktan kurtulmalıdır. Türkiye demokratikleşmeli, Türkiye özgürleşmelidir. Türkiye'de telefonlar dinlenmemelidir. Bir yatırımcı, 'ben Türkiye'ye şunu yaparsam üç ay sonra kurallar değişir mi?' dememelidir" dedi. "Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız" diyen İnce, "Türkiye'nin umutlarını tazelemeye ihtiyacı var. Türkiye'nin özgürleşmeye ihtiyacı var. İnsanların morale ve normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye 16 yılda normalden uzaklaştı. Türkiye'yi yeniden normalleştireceğiz. Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmeli ve bunu başarabiliriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ TOPYEKÜN AYAĞA KALDIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR"
"Elimizde bir sihirli sayı var; 29" diyen Cumhurbaşkanı Adayı İnce, "Almanya'nın yaş ortalaması 40, İskandinav ülkelerinin 45, Türkiye'nin yaş ortalaması ise 29'dur. İşte bu sihirli sayıdır. Bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. İyi eğitemezsek başımıza bela olur. Onun için yargısı, ekonomisi, eğitimi, topyekûn kalkınma... Tarıma dayalı sanayiden, sanayideki 25'i atıl olan kesimi devreye sokmaktan, boş duran meralarımızdan kullanılmayan denizlerimizden topyekûn olarak Türkiye'yi ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KESİMLERİ KAPSAYACAK BİR KABİNE KURACAĞIM"
Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı 4 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu rozetini çıkardığını hatırlatan İnce, "O günden bugüne 81 milyonun, hepinizin Cumhurbaşkanı olarak çalışıyorum. Allah'ın izni milletimin isteğiyle bu seçimi kazandığımda da gerek Cumhurbaşkanı yardımcılarımda gerek Bakanlar Kurulu'nda bütün kesimleri kapsayacak kabineyi kuracağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil, halkını dinleyen haddini bilen bir Cumhurbaşkanı, ayırmayan, kayırmayan ve kamu mallarını savurmayan bir Cumhurbaşkanı olacağım. 3 bin korumayla gezmeyeceğim. Saraylarda yaşamayacağım" diye konuştu.

"GÖRGÜSÜZLÜK DEĞİL GELENEKLERİNE SAHİP ÇIKAN BİR MODERNİTE
Konuşmasında TÜSİAD'ın merkezi konumundaki tarihi binasına değinen İnce, "TÜSİAD Türkiye'nin zenginleri. Binayı gördüm. İsteseler kaç tane saray yaparlardı ancak geleneklerini korumuşlar. İşte anlatmak istediğim budur. Saraylar değil geleneksel yapıyı korumak. İşte bu, ülkeyi kalkındırır öbürü ise sonradan görmeliktir. Görgüsüzlüktür. Görgüsüzlük değil, geleneklerine sahip çıkan bir modernite; anlayışım budur" dedi. İkilinin basın açıklamasının ardından görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladıBaşbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
DP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralarDP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.