geniş haber- Kılıçdaroğlu: Danıştay'a kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur

Cansel KİRAZ-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL,(DHA)

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen dürüst hakim olduğunu düşünüyorsan, onurluysan o görevde bir dakika durma, istifa et ve ayrıl" bu çağrıyı yaptım. 'İstifa etmiyorum' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona 'sen onursuz birisin' deme kararlılığındayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. A Blok konferans salonuna gelen Kılıçdaroğlu, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla karşılandı. Kılıçdaroğlu konuşmasına, "Kobinin kalesidir burası çok sayıda insan alın teri döküyor, emek harcıyor. Siyasiler olarak bize düşen en temel görev emek harcayan herkese yürekten teşekkür etmek. Bizim için alın teri dökmek en temel değerdir" sözleri ile başladı. "ALIN TERİ DÖKÜP PARA KAZANAN HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOKTUR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Müthat Yümlü'nün sözlerine atıfta bulunarak, "Mithat Bey dedi ki; 'Kuvvetler ayrılığı gerekiyor'. Evet kuvvetler ayrılığı ve demokrasi. Bir ülkede güvenle üretim yapmak için herkesin can ve mal güvenliğinin olması lazım. Can ve mal güvenliğinin teminatı hukuktur. Bugün Türkiye'de açık ve net söylüyorum ister esnaf ister çiftçi olsun, ister emekli olsun alın teri döküp para kazanan hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Neden can ve mal güvenliği yoktur? Can ve mal güvenliğinin olması için yargının bağımsız olması lazım. Vatandaş bir haksızlığa uğradığında gidip mahkemeye başvuracak. Eğer yargı siyasi otoriteden talimat alıyorsa adalet sağlanamaz. Biz cumhurbaşkanının tarafsız olmasını isteriz her zaman. Anayasada da o yazar. Cumhurbaşkanı niçin tarafsız olmalıdır? Nedeni şudur; eğer cumhurbaşkanına hakim tayin etme yetkisi verilmişse, o cumhurbaşkanının tarafsız olma zorunluluğu vardır" şeklinde konuştu.

"KİMSENİN DANIŞTAY'I KARALAMAYA HAKKI YOKTUR"

Kılıçdaroğlu "Daha geçen hafta Danıştay'dan bir kadın üye, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce aleyhine bir tweet attı ve onu eleştirdi. Bir hakim siyasi liderler karşısında siyasi görüş beyan edemez. Siyasi görüş beyan ediyorsa o kişiye hakim denilemez. O tweeti atan ve daha sonra da silen hakim kardeşime seslendim; Sen eğer onurlu bir hakimsen, dürüst bir hakim olduğunu düşünüyorsan 'Attığım tweet yanlış ama ben Danıştay'a gölge düşürdüm' diyorsan, onurluysan, haysiyetliysen o görevde bir dakika durma. İstifa dilekçeni ver ve ayrıl. Bu çağrıyı defalarca yaptım. 'İstifa etmiyorum' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona 'sen onursuz birisin, haysiyetsiz birisin' deme kararlılığındayım. Ayrıca o kişi o görevde bulunduğu sürece Danıştay'a gölge yapıyor. Kimsenin Danıştay'ı karalamaya hakkı yoktur. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bu açıdan çok önemlidir. Kimin suçlu olup olmadığına esnaf, gazeteci, sanayici karar veremez. Kimin suçlu olup olmadığına sadece hakim karar verir. Eğer hakim siyasi kişiliğini öne çıkarmışsa, o hakim olmaktan çıkmıştır artık" ifadelerini kullandı.