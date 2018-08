geniş haber// Kılıçdaroğlu: Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz

Cansel KİRAZ- Can EROK-İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında 13 maddelik ekonomik çözüm önerisi açıkladı.

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Merkez bankalarıyla ilgilenen, dünyadaki bütün çevreler, Türkiye'deki Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığına inanıyorlar. Merkez bankası oturup bağımsız karar alamıyor, siyasi otoritenin baskısı nedeniyle. Eğer merkez bankasını uluslararası arenada bağımsız bir kurum olarak tanıtıp ve gerçekten oraya müdahale etmeyeceğiniz güvencesini verdiğiniz andan itibaren o zaman farklı bir merkez bankası profili karşımıza çıkar" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde sürdürdü:

" TRUMP BİR TWEET ATIYOR, TÜRKİYE'DE RAKAMLAR DEĞİŞİYOR

"Akılcı bir sıcak para yönetimine geçmek gerekiyor. Eğer sıcak para Türkiye'ye spekülatif amaçla geliyorsa ve kısa sürede vurgun yapıp yurt dışına çıkıyorsa, bu Türkiye'deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar lira. 10 kuruşluk maliyetin bize yansıması 22 milyar lira. Yılbaşından bu yana dolar kurundaki yükselişin maliyeti 580 milyar lira. O nedenle akılcı bir sıcak para politikasının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur; dost, düşman ülkeler yoktur; ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Siz, daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Trump bir tweet atıyor Türkiye'de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Şunun altını özenle çizeyim, Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli"