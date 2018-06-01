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"Gereken dersi vermeden açıklamalar yapmak boştur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "(Muharrem İnce'nin iddiaları) 'Amerika'dan birisi aradı, bir şey söyledi' diye ona itibar ediyorsunuz, gelip Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzüne telefonu kapatıp da gereken dersi vermeden bu konuda yapılan açıklamalar boştur" -"Ne yaparsak yapalım doğru söylemeyecekler, yine milletin gözünün içine baka baka 'eksiklik var' diyecekler. Çünkü bunlar Türkiye'ye, buraya değil başkalarının dediğine bakıyorlar. Milli meseleleri siyasete, kendi partilerine alet ediyorlar. Bu tavır doğru bir tavır değil siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız. Yarın bütün bu çabalar FETÖ'ye yarar, bu çabanın Türkiye'ye bir faydası olmaz" - "(AYM'nin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetmesi) CHP yine milletten kaçmaya, milletin iradesiyle çıkan kanunu yine Anayasa Mahkemesine götürme konusunda bir çaba içerisine girdi ama milletten kaçılmaz, demokrasiden, sandıktan kaçılmaz" - "FETÖ ile mücadelenin en kötüsü herkesi FETÖ'cü yaparsanız, yaşla kuruyu bir çuvalın içerisine koyarsanız bu mücadele olmaz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili iddialarına ilişkin, "(Amerika'dan birisi aradı, bir şey söyledi) diye ona itibar ediyorsunuz, gelip Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzüne telefonu kapatıp da gereken dersi vermeden bu konuda yapılan açıklamalar boştur." dedi.

Gül, Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

CHP'nin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptaline ilişkin başvurusunu eleştiren Gül, ana muhalefet partisinin her zaman yaptığı gibi yine Anayasa Mahkemesine gittiğini söyledi.

İptal için başvurulan maddenin TBMM’de kabul edilen bir kanun olduğunu ve ülkenin seçime gittiğini anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Seçimin daha demokratik ortamda yapılması için alınan tedbirleri seçime, demokrasinin daha iyi yansımasına yönelik alınan tedbirleri çıkar, kanunları Anayasa Mahkemesine götür. Bu bizi şaşırtmadı ama tam da seçime giderken böyle bir iptal başvurusu, böyle birtakım farklı neticelere de sebebiyet verebilirdi. Çünkü ona göre seçimler kurgulanmış, ona göre tedbirler alınmış. Bu, seçimi farklı tarihlere de belki götürebilirdi. Nitekim bir CHP yetkilisi, 'iptali değil ama ertelenebilir' diye bir ifade kullandı. Böyle bir şeyi de götüren CHP’nin kendisi. CHP yine milletten kaçmaya, milletin iradesiyle çıkan kanunu yine Anayasa Mahkemesine götürme konusunda bir çaba içerisine girdi ama milletten kaçılmaz, demokrasiden, sandıktan kaçılmaz. Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun buldu, gerekçeli kararı da hep birlikte göreceğiz ama bu şekilde bir açıklaması oldu. Son tahlilde millet en güzel kararı verecektir. CHP yine her zamanki gibi şaşırtmamış, soluğu hemen Anayasa Mahkemesinde almıştır. Oysa seçimler daha güvenli daha katılımcı bir şekilde yapılacak."

- Muharrem İnce'nin iddiaları

Bakan Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin eksiklikler olduğuna yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de "Bir defa Sayın İnce, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına talip olan birisi. Amerika'dan kim aradı? Hangi görevdeki, hangi unvandaki kişi aradı? Amerika’nın hangi eyaletinden arandı, Washington mı arandı New York’tan mı arandı Pensilvanya’dan mı arandı? Kim aradı bunu kamuoyuna anlatmak, izah etmek, açıklamak zorundadır." dedi.

Türkiye'de bu konuda yetkinin Adalet ve Dışişleri bakanlıklarında olduğunu anımsatan Gül, devlette kişilerin geçici ancak kurumların, devletin yazışmaları ve işlemlerinin kalıcı olduğunu vurguladı.

Muharrem İnce'nin bu konuda muhatabının Türkiye Cumhuriyeti olduğuna işaret eden Gül, şöyle devam etti:

"(Amerika'dan birisi aradı bir şey söyledi) diye ona itibar ediyorsunuz, gelip Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzüne telefonu kapatıp da gereken dersi vermeden bu konuda yapılan açıklamalar boştur. Türkiye’ye bir haksızlıktır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirine yakışmayacak bir davranıştır. 'Sayın İnce gelsin belgeleri incelesin' diye bir talepte bulunduk. Sayın Bozdağ da 'gelsin incelesin' diye bir çağrıda bulundu. Biz de 'gelsin Sayın İnce incelesin' diye çok nazik bir üslupla. Madem ki merak ediyorsunuz, belki dönersiniz telefonlarını kaydettiyseniz, o Amerikalılara ya da Amerikalıya ya da Türk uyruklu olup Amerika'ya sığınmış kaçmış başka birisi de olabilir, her kimse bilmiyoruz, bunu açıklamadığı için. Dönersiniz dersiniz ki 'arkadaş böyle bir şey'. Ama 'hayır vakti yok, heyet gelecek' dendi. Onlara da randevu verildi. Daha önce de FETÖ'cüler 'çevirisi yapılmadı' diye yalan söylediler, yine bunu söylediler. Ne yaparsak yapalım doğru söylemeyecekler, yine milletin gözünün içine baka baka 'eksiklik var' diyecekler. Çünkü bunlar Türkiye'ye, buraya değil başkalarının dediğine bakıyorlar. Milli meseleleri siyasete, kendi partilerine alet ediyorlar. Bu tavır doğru bir tavır değil siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız. Yarın bütün bu çabalar FETÖ'ye yarar, bu çabanın Türkiye'ye bir faydası olmaz."

- OHAL Komisyonu

Abdulhamit Gül, sorular üzerine OHAL Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Komisyonun birkaç ay önce kendi kurumsal yapısını kurduğunu ve yaklaşık 200 personelin istihdamının sağlandığını aktaran Gül, tüm iddiaları araştırmak üzere "hangi kayıtlar var, hangi iddialar var", bunlarla ilgili tüm kurumlarla entegre olacak sistemi kurduklarına değindi.

Bundan sonra sürecin daha da hızlanacağına işaret eden Gül, "Şimdi çok hızlı olacak şekilde haftada bin civarında bir kararı, bunu da çıkarmaya yönelik bir çaba içerisindeler. Bizim de beklentimiz yakın bir zaman içerisinde yine takipsizlik kararı alıp da OHAL bürolarında bekleyen dosyalar var. Eğer savcı takipsizlik vermişse bu konuda bir işlem yapmamışsa OHAL Komisyonu bunlara öncelik vererek, çok yakın zamanda hızlı bir şekilde bu kararların artacağa inanıyoruz." diye konuştu.

Bu konuda ilgili kişilerin postayı beklemeden müracaat ettikleri sistemin açılacağını ve kendileriyle ilgili açıklanan kararları öğrenebileceklerini aktaran Gül, şu bilgileri verdi:

"Bu da OHAL Komisyonunun aldığı önemli bir karar. Yakın zamanda bir-iki gün içerisinde bu sistem de açılacak. Bizim burada tek amacımız var; yaşla kuru asla beraber yanmasın. Yaşı kurudan ayıran bir yaklaşım var. FETÖ ile mücadelenin en kötüsü herkesi FETÖ'cü yaparsanız, yaşla kuruyu bir çuvalın içerisine koyarsanız bu mücadele olmaz. Bu konuda teknik eksiklik olması durumunda OHAL Komisyonu bir an evvel memurluğa döndürülmesi konusunda karar veriyor. Eğer farklı karar verirse de vatandaşlarımızın yine mahkemeye başvuru hakkı var. Elbette yargı ve bu komisyon bağımsız ama önceleri bu komisyon yoktu, bunu hükümet olarak açtık."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cuma namazı sonrası basın toplantısı

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