Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak. Bu sistem ülkenin zaman kaybetmesine fırsat vermeden, gelecek nesiller için daha müreffeh ve bizim için de standartları çok daha geliştirecek." dedi.
Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Orhaneli Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, AK Parti'nin, milletle olan bağını sadece seçimde hatırlayan bir parti olmadığını söyledi.
AK Parti'nin Türkiye'de son 16 yılda hayal bile edilemeyecek hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu süre zarfında Türkiye'yi yaklaşık 4 kat büyüttük. Her alanda değişim, dönüşüm yaşandı." diye konuştu.
- "Kendimizden eminiz"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"İstedik ki Türkiye sürekli ayaklarına pranga vurulan, zaman kaybeden, enerjisini hiçe sarf eden, 15 aylık koalisyon hükümetleriyle idare edilen ülke olmaktan çıksın. Tamamen yüksek ufukları kendisine hedef etsin ve gelişsin, büyüsün. Şükürler olsun, sizler bu sistemin değişikliğini sağladınız. Şimdi önümüzde 24 Haziran'da değiştirdiğimiz bu sistemle sizleri buluşturacağız. Biz kendimizden eminiz. Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak. Bu sistem ülkenin zaman kaybetmesine fırsat vermeden, gelecek nesiller için daha müreffeh ve bizim için de standartları çok daha geliştirecek. Onun için hazırlıklarımız tamam. Ankara'daki mutfağımız uzunca bir süredir bu işe kafa yoruyor."
Çavuşoğlu, Türkiye'yi ekonomik anlamda, dış politika ekseninde yerli ve milli hatta oturtmak, bir daha eski Türkiye'nin kodlarına dönmemek, kaos yaşanan o günleri görmemek için yol haritasının belirlendiğini dile getirdi.
Bütün hazırlıkların tamamladığını anlatan Çavuşoğlu, "Muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adayları Türkiye'yi tekrardan koalisyonlu yıllara götürmeyi vadediyor. Siyasetçi daima geleceği göstermeli, değişimi hedeflemeli. Türkiye'de 16 Nisan'da sistem değişti. Gönül ister ki rakiplerimiz de yeni sisteme kendisini adapte etsin. Gelecek Türkiye'sinin projeksiyonunu, vaatlerini size sunsun ama yok, maalesef sadece gördüğümüz Türkiye'yi geriye götürmek, sizlerin oylarıyla değiştirdiğimiz sisteme geri götürmek. Bu doğru değil. Belki de 5 yıllık zaman diliminde 2023 hedeflerimize Türkiye'yi ulaştıracağız. Bize güvenin." şeklinde konuştu.
İftar programına, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum