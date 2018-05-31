HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu - "Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak. Bu sistem ülkenin zaman kaybetmesine fırsat vermeden, gelecek nesiller için daha müreffeh ve bizim için de standartları çok daha geliştirecek" - "Muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adayları Türkiye'yi tekrardan koalisyonlu yıllara götürmeyi vadediyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak. Bu sistem ülkenin zaman kaybetmesine fırsat vermeden, gelecek nesiller için daha müreffeh ve bizim için de standartları çok daha geliştirecek." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Orhaneli Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, AK Parti'nin, milletle olan bağını sadece seçimde hatırlayan bir parti olmadığını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'de son 16 yılda hayal bile edilemeyecek hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu süre zarfında Türkiye'yi yaklaşık 4 kat büyüttük. Her alanda değişim, dönüşüm yaşandı." diye konuştu.

- "Kendimizden eminiz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İstedik ki Türkiye sürekli ayaklarına pranga vurulan, zaman kaybeden, enerjisini hiçe sarf eden, 15 aylık koalisyon hükümetleriyle idare edilen ülke olmaktan çıksın. Tamamen yüksek ufukları kendisine hedef etsin ve gelişsin, büyüsün. Şükürler olsun, sizler bu sistemin değişikliğini sağladınız. Şimdi önümüzde 24 Haziran'da değiştirdiğimiz bu sistemle sizleri buluşturacağız. Biz kendimizden eminiz. Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak. Bu sistem ülkenin zaman kaybetmesine fırsat vermeden, gelecek nesiller için daha müreffeh ve bizim için de standartları çok daha geliştirecek. Onun için hazırlıklarımız tamam. Ankara'daki mutfağımız uzunca bir süredir bu işe kafa yoruyor."

Çavuşoğlu, Türkiye'yi ekonomik anlamda, dış politika ekseninde yerli ve milli hatta oturtmak, bir daha eski Türkiye'nin kodlarına dönmemek, kaos yaşanan o günleri görmemek için yol haritasının belirlendiğini dile getirdi.

Bütün hazırlıkların tamamladığını anlatan Çavuşoğlu, "Muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adayları Türkiye'yi tekrardan koalisyonlu yıllara götürmeyi vadediyor. Siyasetçi daima geleceği göstermeli, değişimi hedeflemeli. Türkiye'de 16 Nisan'da sistem değişti. Gönül ister ki rakiplerimiz de yeni sisteme kendisini adapte etsin. Gelecek Türkiye'sinin projeksiyonunu, vaatlerini size sunsun ama yok, maalesef sadece gördüğümüz Türkiye'yi geriye götürmek, sizlerin oylarıyla değiştirdiğimiz sisteme geri götürmek. Bu doğru değil. Belki de 5 yıllık zaman diliminde 2023 hedeflerimize Türkiye'yi ulaştıracağız. Bize güvenin." şeklinde konuştu.

İftar programına, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldıAK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa iftar

En Çok Okunan Haberler

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.