Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak. Bu sistem ülkenin zaman kaybetmesine fırsat vermeden, gelecek nesiller için daha müreffeh ve bizim için de standartları çok daha geliştirecek." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Orhaneli Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, AK Parti'nin, milletle olan bağını sadece seçimde hatırlayan bir parti olmadığını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'de son 16 yılda hayal bile edilemeyecek hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu süre zarfında Türkiye'yi yaklaşık 4 kat büyüttük. Her alanda değişim, dönüşüm yaşandı." diye konuştu.

- "Kendimizden eminiz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İstedik ki Türkiye sürekli ayaklarına pranga vurulan, zaman kaybeden, enerjisini hiçe sarf eden, 15 aylık koalisyon hükümetleriyle idare edilen ülke olmaktan çıksın. Tamamen yüksek ufukları kendisine hedef etsin ve gelişsin, büyüsün. Şükürler olsun, sizler bu sistemin değişikliğini sağladınız. Şimdi önümüzde 24 Haziran'da değiştirdiğimiz bu sistemle sizleri buluşturacağız. Biz kendimizden eminiz. Getirdiğimiz sistem bu ülkeyi şaha kaldıracak. Bu sistem ülkenin zaman kaybetmesine fırsat vermeden, gelecek nesiller için daha müreffeh ve bizim için de standartları çok daha geliştirecek. Onun için hazırlıklarımız tamam. Ankara'daki mutfağımız uzunca bir süredir bu işe kafa yoruyor."