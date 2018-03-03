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Gezer, muhtarlarla istişarede bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ziyaretine gelen muhtarlarla istişarelerde bulundu.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Alatosun Muhtarı İdris Tosun ve beraberindeki heyet Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’i makamında ziyaret etti.

Gezer, muhtarlarla istişarede bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ziyaretine gelen muhtarlarla istişarelerde bulundu.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Alatosun Muhtarı İdris Tosun ve beraberindeki heyet Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’i makamında ziyaret etti. Başkan Gezer, daha iyi hizmet edebilmek için muhtarın önerilerini dinledikten sonra 17 Mart tarihinde Diyarbakır’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti için istişarelerde bulundu. Cumhurbaşkanını en iyi şekilde karşılamak için muhtarların fikirlerine başvurduklarını belirten Gezer, bu fikirlerin hazırlıklarını daha da renklendireceğini dile getirdi. Gezer, "Muhtarımızla istişarede bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklarımıza şimdiden başlıyoruz. Güzel bir karşılama yapmak için neler yapılabileceğini konuştuk" dedi.

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