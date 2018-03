Gezici kütüphaneler Anadolu yolunda

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Yaşayan kütüphaneler kavramı çerçevesinde önümüzdeki hedefimiz kütüphanelerimizin 24 saat açık kalması. Ama en azından şimdilik 81 ilimizdeki il halk kütüphanelerimizin gece 11-12’ye kadar açık kalması için seferberlik başlattık. Zannediyorum 61 ilimiz şu anda bu hedefe ulaştı" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin ve Yalova İl Halk Kütüphanelerine tahsis edilen gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katıldı. Bakanlığın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende bir konuşma yapan Kurtulmuş, “10 ilimize daha gezici kütüphane gönderiyoruz. Bu seneki 10 ille birlikte 54 ilimiz gezici kütüphaneye sahip olmuş olacak. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de 81 ilin her birisinde gezici kütüphane olmasını arzu ediyoruz. 10 ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. “Biz millet olarak büyük bir kültüre, medeniyete sahibiz” diyen Kurtulmuş, “Anadolu coğrafyası diyebiliriz ki dünyanın en geniş, en engin, en derin kültürüne sahip olan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada asırlar içerisindeki kültürel çeşitliliğimizi ve zenginliğimizi nesillere aktardığımız önemli araçlardan birisi de kitaptır. Bizim milletimiz medeniyete, kültürüne önem verdiğinin bir göstergesi olarak kitaba, kitaplı olmaya da çok ciddi şekilde önem vermiştir. Kitap bizim için eğitim seviyesi ne olursa olsun insanların hepsinin değer verdiği nasıl yerde bir ekmek parçası görürse, onu öpüp başına koyarsa, yerde bir kitap bulursa onu da düzeltip bir kenara koyan bir geleneğe, anlayışa sahibiz. Kitaplı olmak hayatımızın bir parçası haline gelmiş” şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki hedefimiz kütüphanelerimizin 24 saat açık kalması" Kütüphanelerin raflarında kitapların durduğu, insanların da bir müze ziyaret eder gibi ziyaret ettiği mekanlar olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır. İçinde insanların uzun süre vakit geçirdiği mekanlar olmalıdır. Yaşayan kütüphaneler kavramı çerçevesinde önümüzdeki hedefimiz kütüphanelerimizin 24 saat açık kalması. Ama en azından şimdilik 81 ilimizdeki il halk kütüphanelerimizin gece 11-12’ye kadar açık kalması için seferberlik başlattık. Zannediyorum 61 ilimiz şu anda bu hedefe ulaştı” dedi. Gezici kütüphane fikrinin önemli bir fikir olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Kısa süre içerisinde her ilimizde en azından bir tane olmasını arzu ediyoruz. İnsanlarımızın her birisine kütüphane hizmetlerinden kolay erişimlerini sağlamak için ister bir takım engellilik dolayısıyla, ister kaldığı mekanların uzaklığı, kütüphaneye uzaklığı dolayısıyla eğer kitap okumadan ya da kütüphane raflarıyla karşılaşmaktan mahrum kalan insanlarımız varsa bunların ayaklarına da kitapları biz götürelim. Şu küçük mekanlarda bir kütüphane oluşturarak sadece kitabı götürmek değil, kütüphanenin o büyülü havasını da uzaktaki arkadaşlarımıza götürebilelim. Geçen sene yaklaşık 400 bin insanın ayağına gezici kütüphane gitmiş. Bu sene bu rakamın daha da fazla artacağını ümit ediyoruz. 81 ilimizin tamamında birkaç yıl içerisinde gezici kütüphaneleri arttırırsak çok sayıda insanın kitapla daha yakın olmasını sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Halk Kütüphanesi’ndeki merhum Mustafa Güzelgöz’ü anarak, Güzelgöz’e eşekli kütüphaneci denildiğini anlattı. Kurtulmuş, “Şimdi çok şükür Mustafa Bey’in açmış olduğu o yoldan yürüyoruz. Merkepli kütüphaneciler değil ama otobüslü kütüphaneciler köylere gidecekler ve oradaki kardeşlerimizin emrinde, hizmetinde olacaklar” diye konuştu.

"Devlet memuru zihniyetiyle değil, gayretli, fedakar, yürekten bu çalışmaları sürdürmenizi temenni ediyorum"

Bakan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sizlerden ricamız şu; devlet memuru zihniyetiyle yani mesaim bitti kapıyı kapattım, şu gün tatil, bugün gitmedim değil, hakikaten talep olan her yere, her köye elinizden gelen gayretle Mustafa Güzelgöz rahmetli merhumu hatırlayarak, onun gibi gayretli, fedakar, yürekten bu çalışmaları sürdürmenizi temenni ediyorum.”

Kurtulmuş, konuşmasının ardından gezici kütüphane araçlarının anahtarlarını il müdürlerine teslim etti. Daha sonra gezici kütüphaneleri gezerek bilgi alan Kurtulmuş, Kastamonu ilinin gezici kütüphanesinin içindeki çocuklara kitap hediye etti. Ardından Ardahan’ın gezici kütüphanesinin şoför koltuğuna oturan Kurtulmuş, korna çaldı. Gezici kütüphanelerin önünde öğrencilerle fotoğraf çektiren Kurtulmuş, öğrencilerle sohbet etti.

Gezici kütüphane sayısı 54’e yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının Anadolu’nun her köşesine ulaşan 44 gezici kütüphane aracına 10 yeni araç daha eklendi. Yeni alınan araçlar Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin, Yalova’da vatandaşların kullanımına sunulacak. 2017 yıl sonu itibariyle 88 bin 691 kayıtlı üyesi bulunan, bin 375 noktaya hizmet götüren, 158 bin 690 adet koleksiyona sahip olan gezici kütüphanelerden 2017 yılında toplam 383 bin 634 kişi yararlandı. Söz konusu araçlarda her kesime uygun güncel koleksiyonlar, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu, gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç (mini buzdolabı, su ısıtıcı) bulunuyor.