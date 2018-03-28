Gezici kütüphaneler Anadolu yolunda

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Yaşayan kütüphaneler kavramı çerçevesinde önümüzdeki hedefimiz kütüphanelerimizin 24 saat açık kalması. Ama en azından şimdilik 81 ilimizdeki il halk kütüphanelerimizin gece 11-12’ye kadar açık kalması için seferberlik başlattık. Zannediyorum 61 ilimiz şu anda bu hedefe ulaştı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin ve Yalova İl Halk Kütüphanelerine tahsis edilen gezici kütüphane araçlarının teslim törenine katıldı. Bakanlığın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende bir konuşma yapan Kurtulmuş, “10 ilimize daha gezici kütüphane gönderiyoruz. Bu seneki 10 ille birlikte 54 ilimiz gezici kütüphaneye sahip olmuş olacak. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de 81 ilin her birisinde gezici kütüphane olmasını arzu ediyoruz. 10 ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz millet olarak büyük bir kültüre, medeniyete sahibiz” diyen Kurtulmuş, “Anadolu coğrafyası diyebiliriz ki dünyanın en geniş, en engin, en derin kültürüne sahip olan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada asırlar içerisindeki kültürel çeşitliliğimizi ve zenginliğimizi nesillere aktardığımız önemli araçlardan birisi de kitaptır. Bizim milletimiz medeniyete, kültürüne önem verdiğinin bir göstergesi olarak kitaba, kitaplı olmaya da çok ciddi şekilde önem vermiştir. Kitap bizim için eğitim seviyesi ne olursa olsun insanların hepsinin değer verdiği nasıl yerde bir ekmek parçası görürse, onu öpüp başına koyarsa, yerde bir kitap bulursa onu da düzeltip bir kenara koyan bir geleneğe, anlayışa sahibiz. Kitaplı olmak hayatımızın bir parçası haline gelmiş” şeklinde konuştu.

“KOHA dediğimiz bir elektronik sistem vasıtasıyla e-devlet sistemine kütüphanelerimizi entegre ediyoruz”

Dünyanın en önemli kütüphanelerinin Türkiye’de olduğunu anlatan Kurtulmuş, “Kütüphanelerimizin sadece fiziki mekanlarının düzeltilmesi değil, kitap sayısının arttırılması değil, aynı zamanda kütüphanelerimizin kullandığı teknolojik imkanların da arttırılması için gayret sarf ediyoruz. Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA) dediğimiz bir elektronik sistem vasıtasıyla e-devlet sistemine kütüphanelerimizi entegre ediyoruz. Bu önemli bir gelişmedir. Kütüphanelerden istifade eden insan sayısında da fevkalade ciddi artış var. Geçen sene Türkiye’deki kütüphanelerden istifade eden insan sayısı genel olarak 25 milyon civarındadır. 20 milyona yakın Türkiye genelindeki kütüphanelerimizde kitaplarımız var. 20 milyon civarında yıl içerisinde ödünç kitaplar verilmiş. Kütüphane artık sadece iki kapak, iki cilt arasındaki kitaplardan ibaret mekanlar değil, giderek kütüphaneler teknolojinin çok daha iyi bir şekilde geliştirildiği mekanlar haline geliyor. Dünyanın neresinde kim yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir şey ortaya koyduysa bunu bir takım sistemler üzerinden, elektronik sistemler üzerinden kullanıcının önünde istifadeye hazır bir şekilde bunların yer alması gerekiyor. Kütüphanelerimizin hızla bilgi teknolojileriyle buluşturulması sürecini sürdürüyoruz. Yaklaşık 6 bine yakın bilgisayarın kütüphanelerimizde kullanıcılara hizmet verdiğini de ifade etmek isterim” açıklamasında bulundu.

“Türkiye yayın sektöründeki payı bakımından dünyada 11. sıradadır”

Bakan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de bilinenin aksine okumuyoruz, okumayan bir milletiz şeklinde eleştiriler var. Şunu söyleyebiliriz; yeteri kadar okumuyoruz, bu milletten daha fazla okumasını bekleriz bu ayrı bir şey ama Türk toplumu okumayan bir toplum değildir. Dünyadaki yayın hayatındaki endeksler bakımından Türkiye yayın sektöründeki payı bakımından dünyada 11. sıradadır. ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) numaralarına göre 2017 rakamları için bir önceki yıla göre yüzde 10.8 artışla yaklaşık 60 binin üzerinde yeni kitap basılmış ve Türkiye’de milyonlarca, yüz milyonlarca kitap okurumuz var. ISBN numarasında da 11’inciyiz. Bu yeter mi, yetmez. 2023 hedefleri bakımından inşallah Türkiye’nin ilk 5 içerisinde yer almasını ümit ediyoruz. Hem yayın sektörünün kalitesinin arttırılması hem basılan eserlerin miktarını eser sayısı bakımından ve tirajı bakımından miktarının arttırılması için gayret sarf ediyoruz. Türkiye’nin basın dünyasını, yayın dünyasını uluslararası camiaya tanıtmak için uluslararası kitap fuarlarında sürekli görünür halde olmaya gayret ediyoruz. Türkiye bir takım çeviri projeleriyle önümüzdeki dönemde bunu 100 eser, bin eser şeklinde yapmaya çalışacağız. Türkiye’deki eserlerin yabancı dillerle yurt dışına tanıtılmasına gayret sarf edeceğiz.”

"Önümüzdeki hedefimiz kütüphanelerimizin 24 saat açık kalması"

Kütüphanelerin raflarında kitapların durduğu, insanların da bir müze ziyaret eder gibi ziyaret ettiği mekanlar olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır. İçinde insanların uzun süre vakit geçirdiği mekanlar olmalıdır. Yaşayan kütüphaneler kavramı çerçevesinde önümüzdeki hedefimiz kütüphanelerimizin 24 saat açık kalması. Ama en azından şimdilik 81 ilimizdeki il halk kütüphanelerimizin gece 11-12’ye kadar açık kalması için seferberlik başlattık. Zannediyorum 61 ilimiz şu anda bu hedefe ulaştı” dedi.

Gezici kütüphane fikrinin önemli bir fikir olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Kısa süre içerisinde her ilimizde en azından bir tane olmasını arzu ediyoruz. İnsanlarımızın her birisine kütüphane hizmetlerinden kolay erişimlerini sağlamak için ister bir takım engellilik dolayısıyla, ister kaldığı mekanların uzaklığı, kütüphaneye uzaklığı dolayısıyla eğer kitap okumadan ya da kütüphane raflarıyla karşılaşmaktan mahrum kalan insanlarımız varsa bunların ayaklarına da kitapları biz götürelim. Şu küçük mekanlarda bir kütüphane oluşturarak sadece kitabı götürmek değil, kütüphanenin o büyülü havasını da uzaktaki arkadaşlarımıza götürebilelim. Geçen sene yaklaşık 400 bin insanın ayağına gezici kütüphane gitmiş. Bu sene bu rakamın daha da fazla artacağını ümit ediyoruz. 81 ilimizin tamamında birkaç yıl içerisinde gezici kütüphaneleri arttırırsak çok sayıda insanın kitapla daha yakın olmasını sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Halk Kütüphanesi’ndeki merhum Mustafa Güzelgöz’ü anarak, Güzelgöz’e eşekli kütüphaneci denildiğini anlattı. Kurtulmuş, “Şimdi çok şükür Mustafa Bey’in açmış olduğu o yoldan yürüyoruz. Merkepli kütüphaneciler değil ama otobüslü kütüphaneciler köylere gidecekler ve oradaki kardeşlerimizin emrinde, hizmetinde olacaklar” diye konuştu.