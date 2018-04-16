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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: Artık emeğin yerini robot alacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, robotik çağına geçildiği belirterek, "Artık emeğin yerini robot alacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: Artık emeğin yerini robot alacak

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, robotik çağına geçildiği belirterek, "Artık emeğin yerini robot alacak. Tarımda da aynı olayı yaşıyoruz. Akıllı makineler daha da gelişiyor. Dünyayla rekabet edebilmek için, bu makineleri kullanabilmek ve planlamasını yapabilmek için de insan gücüne ihtiyacımız var" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye tarafından yaptırılan 20 bin tonluk lisanslı depoculuk ve özel bir tekstil fabrikasının temel atma törenine katıldı, Keşan ilçesinde ise ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsası yöneticileriyle toplantıda bölgenin sorunlarını dinledi.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleşen toplantıya, Mehmet Daniş'in yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ile oda ve borsa yöneticileri katıldı. Mehmet Daniş, toplantıda yaptığı konuşmada, robotik çağına geçildiği belirterek, "Artık emeğin yerini robot alacak. Tarımda da aynı olayı yaşıyoruz. Akıllı makineler daha da gelişiyor. Dünyayla rekabet edebilmek için, bu makineleri kullanabilmek ve planlamasını yapabilmek için de insan gücüne ihtiyacımız var. Acaba bunları mevcut müfredat içerisinde 4 yıllık liselerde mi modellemek lazım ya da bazı merkezler oluşturularak, eğitimler de verilebilir. Bakanlık olarak TAGEM bünyesinde bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.
'ET AÇIĞIMIZ VAR'
Türkiye'nin et ithalatı yaptığını hatırlatan Daniş, "Et açığımız var. Oysa biz dişi hayvanımızı, anaçımızı çoğaltabilsek. Bizim yaklaşık 5 buçuk milyon anaçımız var. Bunu 6 buçuk-7 milyon yaptığımız an bizim et ithalatımız biter. Dişi buzağı ölümleri ve dişi hayvanların kesilmesi, bunlarla ilgili hassasiyetimiz var. Maalesef birçok sahte raporla hayvanların kesildiği bize rapor ediliyor. Bunu zorlaştırmaya çalışıyoruz" Mehmet Daniş, toplantının ardından Keşan'dan ayrıldı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: Artık emeğin yerini robot alacakGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: Artık emeğin yerini robot alacakGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: Artık emeğin yerini robot alacakGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: Artık emeğin yerini robot alacak

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