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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 12:21 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda ABD’nin Orta Doğu politikalarını eleştirerek, “Okyanus ilerisinden bu tabutlar gittiği zaman aklınız da başınıza o zaman gelir” dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gapteam’da Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ile birlikte basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda ABD’nin Orta Doğu politikalarını eleştirerek, “Okyanus ilerisinden bu tabutlar gittiği zaman aklınız da başınıza o zaman gelir” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gapteam’da Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ile birlikte basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye’nin içeride ve dışarıda terörle mücadele ettiğini belirten Fakıbaba, Orta Doğu’da terör politikası yürüten ABD’ye de tabut mesajı verdi. “Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız” diyen Bakan Fakıbaba, “Okyanus ilerisinden bu tabutlar gittiği zaman aklınız da başınıza o zaman gelir. İşte bunun için kafanızı yormayın. Türkiye’nin ne olduğunu, Osmanlı tokadının ne olduğunu işte o zaman göreceksiniz” şeklinde konuştu.

"FETÖ darbe yapsaydı ülkeyi bölecekti"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bizim içeride ve dışarıda hainlerle nasıl mücadele ettiğimizi bütün halkımız biliyor. Amacın Türkiye’yi bölmek olduğu zaten hain 15 Temmuz darbesinde herkes anladı. Emperyalist ülkelerin kendi uğruna Türkiye’yi nasıl bir yönetimle yönetmek istediği nasıl bir tehlikeyle baş başa bırakıldığını herkes gördü. Türkler de, Kürtler de, Araplar da, Lazlar da esasında vicdanının sesini dinleyen herkes gördü. Eğer 15 Temmuz darbesi olsaydı, biz farkında olmasaydık 3 yıl sonra bu FETÖ Türkiye’yi tamamen sesiz bir şekilde zapt edecekti. Ne olacaktı, hadi barış adına Güneydoğu’yu verelim, sonra hadi doğuda şunu da yapalım, hadi iç Anadoluyu da şöyle yapalım, hadi geriye kalan kısmı da Avrupa Birliğine verelim. Sonrasında küçücük uydu bir Türkiye. Gerçekten bitmiş bir Türkiye olacaktı. Allah’a çok şükürler olsun biz Fatih’in torunlarıyız. Bu anlamda Urfalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu oyun artık bozulmuştur ve şunu söylüyorum 80 milyon ya hepimiz öleceğiz ya da hepimiz Türk bayrağı altında yaşayacağız. Ölüm hepimiz için, her canlı bir gün mutlaka ölümü tadacaktır. Allah bize şehitlik mertebesine ulaşmayı nasip etsin. Hayırlı, şerefli ve namuslu ölüm nasip etsin” dedi.

ABD’ye tabutlu mesaj
Birilerinin yürüttükleri politikalarla Türkiye’yi bir uydu devleti haline getirmenin gayretinde olduğunu belirten Fakıbaba, “Bizi tanımayanlar var. Bu emperyalist ülkeler zannediyorlar ki Türkiye sıradan bir ülkedir. Biz gideriz işte etraflarını çeviririz. Ondan sonra uydu bir devlet kurarız, sonra başka bir devletin uydusu olacaktır. Ardından topumuzla uçağımızla gireriz Türkiye’yi adam ederiz ve istediğimiz gibi yönetiriz. Önce siz kendinize bakın. Size başka ülkeler öyle dersler verdi ki daha akıllanmadınız. Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız. Onun için sizin öyle okyanus ilerisinden bu tabutlar gittiği zaman aklınız da başınıza o zaman gelir. İşte bunun için kafanızı yormayın. Türkiye’nin ne olduğunu, Osmanlı tokadının ne olduğunu işte o zaman göreceksiniz” diye konuştu.

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