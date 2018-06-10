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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

"Bu seçim Fakıbaba, AK Parti seçimi değil. Bu seçim ümmetin seçimi"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bu seçim Fakıbaba, AK Parti seçimi değil. Bu seçim ümmetin seçimidir." dedi.

Bakan Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile merkez Haliliye ilçesindeki Süleymaniye Mahallesi'nde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.

Burada karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinleyen Fakıbaba'ya bazı çocuklar da alkış tutarak sevgi gösterisinde bulundu.

Mahallede toplanan kalabalığa hitap eden Fakıbaba, partisine her zaman söz konusu mahalleden ciddi destek çıktığını söyledi.

Vatandaşın desteğinin hakkını vermeye çalıştıklarını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Dört tarafımız düşmanlarla çevrili. Bu seçim Fakıbaba, AK Parti seçimi değil, bu seçim ümmetin seçimidir. Allah korusun, Türkiye'ye bir şey olursa bakın yanı başımız Suriye, Irak ne durumda aynı şekilde Türkiye'yi de o hale getirmek istiyorlar. Bu memleket, bu bayrak, bu devlet bizim. Bir vatanımız, bir bayrağımız, bir milletimiz, bir devletimiz var, bir Şanlıurfamız var. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin Allah bizleri ayırmasın. İnşallah Allah'ın izni ile sizlerin bu desteği devam ettiği müddetçe bizlere bu hizmette bir eksiklik olmayacağına emin olun. Şanlıurfalı hemşehrilerim bu oyunun farkında ve bize büyük destek vereceklerine inanıyorum. Ben Şanlıurfa'ya güveniyorum. Kentimiz hiçbir zaman bu kardeşini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamıştır."

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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ak parti seçim Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

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