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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Suruç olaylarıyla ilgili olarak seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Suruç olaylarıyla ilgili olarak seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum."


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Anahtar Kelimeler:
bakan fakıbaba seçim çalışmaları suruç olayları

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