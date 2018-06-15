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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Suruç'taki saldırıda yaralananların 3'ünün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi birinin ise yeğeni olduğunu belirterek, "Dört ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla An

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Suruç'taki saldırıda yaralananların 3'ünün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi birinin ise yeğeni olduğunu belirterek, "Dört ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara’nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir."


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