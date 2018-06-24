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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "(Suruç'taki seçimlerler ilgili iddialar) Bu spekülasyonu yapan HDP ve CHP'yi özellikle ve özellikle bu iddialarından vazgeçmeye ve doğruyu söylemeye davet ediyorum."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "(Suruç'taki seçimlerler ilgili iddialar) Bu spekülasyonu yapan HDP ve CHP'yi özellikle ve özellikle bu iddialarından vazgeçmeye ve doğruyu söylemeye davet ediyorum."


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