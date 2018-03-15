Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, piyasalarda istikrarın sağlanması, oluşabilecek tekelleşmenin engellenmesi, pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılması, depolama ve finansman ihtiyacının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Fakıbaba, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Bakanlığımızca piyasalarda istikrarın sağlanması, oluşabilecek tekelleşmenin engellenmesi, pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılması, depolama ve finansman ihtiyacının giderilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadesini kullanan Fakıbaba, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları izlemek ve tedbirler almak amacıyla Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin kurulduğunu anımsattı.

Fakıbaba, bakanlığın da üyesi olduğu Gıda Komitesi tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını ve alınacak tedbirlerin belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca da arz sorunu olan ve fiyat artışı yüksek olan ürünlere yönelik Havza Bazlı Destek Modeli kapsamında, desteklemeler yapılmaktadır.

Ayrıca, Tarım Ürünleri Piyasalarının İzlenmesi ve Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS), 81 İl ve İlçelerinde uygulamaya konulmuş olup, bir kısım tarım ürünlerinde üretici, aracı, hal, pazar ve market fiyatlarının takibine başlanılmıştır.

Gıda fiyatlarına ilişkin veriler düzenli olarak TÜİK tarafından kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır."