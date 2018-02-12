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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Çankırı'da

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 20:11 | Son Güncelleme

Bakan Fakıbaba: - "2018 yılında vereceğimiz 500 bin anaç 5 yıl sonra 5 milyon olacak. 2019'da da 2020'de de bu proje devam edecek. Bir süre sonra bakacağız ki bizim hayvan ithalatımız ortadan kalkacak"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2018 yılında vereceğimiz 500 bin anaç 5 yıl sonra 5 milyon olacak. 2019'da da 2020'de de bu proje devam edecek. Bir süre sonra bakacağız ki bizim hayvan ithalatımız ortadan kalkacak." dedi.

Fakıbaba, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde önemli işler yapıldığını belirtti.

2002'den sonra hizmetlerin hızla arttığını dile getiren Fakıbaba, "Ulaştırmadan sağlığa, milli eğitimden tarıma, nereye bakarsanız bakın. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan okul sayısı cumhuriyet döneminden 2002 yılına kadarki dönemde yapılan okul sayısını geçti." diye konuştu.

Halkın yapılan hizmetleri gördüğünü vurgulayan Fakıbaba, "Bizim bu performansı aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Gıdadan eğitime, sağlıktan tarıma, kültürden ulaşıma kadar birçok alanda devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Küçük ve orta boy işletmelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Küçük ve orta boylu işletmeler bizim olmazsa olmazımızdır. Et ithalatı bizi çok rahatsız ediyor. Biz bu işi bilenlere destek verelim ki hayvan sayımız artsın. Daha önceki deneyimlerimiz bunu gösteriyor. Bizim amacımız gerçekten hayvan sayımızı artırmaktır. İthalatın önünü kesmektir. Biz niye koyun demiyoruz. Anaç koyun diyoruz. Anayı artırmak çok önemli. Besilik hayvan çok geliyor, insanlar besiliği yapıyor kasaba gönderiyor kestiriyor bir daha besilik geliyor. Ama anaç büyütmek zor bir iştir ve herkesin işi de değildir. Bu gerçekten hayvancılık yapan insanların işidir. Ama bu işi hiç yapmamış, bu işi bilmiyor, 300 değil 600 tane verseniz ne olabilir. Önemli olan o insanın da bizim de ve ülkenin de mutlu olmasıdır."

Hayvan verilecek kişilerde çeşitli şartlar aradıklarını ifade eden Fakıbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir defa merası olacak, ahırı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak. İşi bilir ama gerçekten parası yoktur, ahırı vardır ama ahır boştur, biz ona destek veriyoruz. Bunu yaparken, sigorta yapacağız, asgari ücret vereceğiz, ilacı alacağız, aşının küpesini yaptırtacağız, veteriner hizmetlerini vereceğiz, yemini vereceğiz ve hesaba kayıt edeceğiz. Normalde bir koyun 1.4 yavru veriyor. Biz en kötüsünü hesap ediyoruz. Bir koyunun bir kuzu yavru verdiğini düşünecek olursak 300 olur. 300 tane bir aileyi çok güzel geçindirir, 200 tane geçindirmeyebilir. Hesapları ona göre yapılıyor. 2018 yılında vereceğimiz 500 bin anaç 5 yıl sonra 5 milyon olacak. 2019'da da 2020'de de bu proje devam edecek. Bir süre sonra bakacağız ki bizim hayvan ithalatımız ortadan kalkacak. Bir Fransa, bir İtalya bunu başardıysa vallahi Türk insanı aslanlar gibi başarır. Yani bu projenin temelinde anaç olayı var. Büyükbaşta da öyle, küçükbaşta da öyle. Bizim öncelikli hedefimiz bu işi meslek olarak yapanlara destek vermek."

AK Parti Çankırı Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile partililerin de yer aldığı ziyarette AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Fakıbaba'ya tuz lambası hediye etti.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ak parti çankırı

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