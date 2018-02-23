Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Şanlıurfa'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Üreten kardeşlerimizin yanında olmaya, sorunlarıyla dertlenip, başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Fakıbaba, Paşabağı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen "Esnaf Dayanışma Gecesi"nde yaptığı konuşmada, ticaret ahlakını özümseyip, bereketine inanmış insanlarla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Şanlıurfa esnafının ürettiğini, ürettikçe de kabına sığmadığını belirten Fakıbaba, "Bizler de üreten kardeşlerimizin yanında olmaya, sorunlarıyla dertlenip, başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz." diye konuştu.
İki gündür kentte yoğun çalışma içinde olduklarını ifade eden Fakıbaba, esnafı 25 Şubat Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti İl Kongresine davet etti.
Programa, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Akyürek ve Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile ilçe belediye başkanları da katıldı.
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