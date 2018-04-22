Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Şanlıurfa'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ve Birecik Sanayi Odası (BSO) Başkanı Saadettin Bilgin ile görüştü.
Fakıbaba, Şanlıurfadaki temasları kapsamında, ziyaret ettiği Birecik ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Yener Umul, Jandarma Komutanı Harun Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Levent Eker ve BSO Başkanı Saadettin Bilgin tarafından ilçe girişinde karşılandı.
Kaymakam Perçi'den ilçede yapılacak yeni projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Fakıbaba, görüş alışverişinde bulundu.
Fakıbaba, ziyaret ettiği BSO'da göreve yeni seçilen Bilgin'i tebrik ederek, "Bu güzel görevi hakkıyla yapacağına inanıyorum. Hizmetlerinizin yürütülmesinde elimden gelen katkıyı sunacağım." dedi.
Bilgin ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Fakıbaba'ya, bakır fincan takımı hediye etti.
Fakıbaba, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
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