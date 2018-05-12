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Gıda üretimi ve satışı, 1 milyon kez denetlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 yılında gıda üretimi ve satışı yapan yerlere toplam 1 milyon 13 bin 855 adet denetim yapıldığını açıkladı - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Gıda bakanlığı kurularak bu alandaki tüm işlemler tek elde toplanabilir ve daha etkin üretim ve denetim mekanizması kurulabilir"

SEVAL GÜLER - Gıda üretimi ve satışı yapan yerlere yönelik 2017 yılında toplam 1 milyon 13 bin 855 adet denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in gıda denetimleri ile işlem görmüş fermante süt ürünleri ile işlem görmüş süt ürünlerinin üretiminde jelatin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri ile çeşnili fermente süt ürünlerinin üretilmesinde ürünün yapısı bozulduğundan stabilizer amaçlı olarak nişasta ve jelatin kullanımına izin verildiği belirtildi.

Türkiye'de jelatin üretiminde, hammadde olarak sığır derisi kullanıldığına işaret edilen yanıtta, "Bakanlığımızca Jelatin Üreten İşletmeler Kategorisinde 3 adet işleme tesisine onay verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Sade yoğurtlarda ise jelatin kullanımının yasak olduğu, yoğurtlarda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden numune alınarak jelatin arama analizi yaptırıldığı ve menşeinin tespit edildiği kaydedildi.

Analizler sonucu uygun olmayan ürünlerle ilgili kanun kapsamında yasal işlem uygulandığı bildirildi. Yanıtta, "Bu kapsamda bu güne kadar domuz jelatini kullanan firma tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.

İşletmelerin denetim sıklığının ise "İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü"ne göre belirlendiği vurgulanan yanıtta, şunlar kaydedildi:

"Denetim sıklığı, işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik koşullarından kaynaklanan risk ile orantılı olmalıdır. Bu çerçevede 2017 yılında gıda üretimi ve satışı yapan yerlere toplam 1 milyon 13 bin 855 adet denetim yapılmıştır."

- "Belediyelere bu konuda yeniden yetki verilmesi gerekiyor"

CHP Niğde Milletvekili Gürer yanıta ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Rakam milyon olarak görülse de yetersiz. 80 milyon için üretilen ve tüketilen ürün dikkate alındığında, bu rakam çok sınırlı kalmaktadır." dedi.

Türkiye'de gıda güvenliği ve denetimleri konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu ifade eden Gürer, denetim ekiplerinin sayı ve uzmanlık açısından yeterli olmadığını savundu.

Gürer, "Bakanlığın denetimle ilgili görevli sayısı, denetim yapılması gereken gıda üretim ve satış yerlerinin sayısı düşünüldüğünde yetersiz kalıyor. Belediyelere bu konuda yeniden yetki verilmesi gerekiyor. Hatta ayrı bir gıda bakanlığı kurularak bu alandaki tüm işlemler tek elde toplanabilir ve daha etkin üretim ve denetim mekanizması kurulabilir." diye konuştu.

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