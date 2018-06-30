"Gidilmedik yer, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız"

"Adana bu seçimde çok önemli bir eşiği atladı. Milletimiz Türkiye'nin vizyonunu, önümüzdeki dönemdeki hedeflerini, güçlü büyük Türkiye yolundaki heyecanımızı çok büyük bir destekle sonuçlandırdı. Seçime katılım oranımız çok yüksek. Yurt dışındaki ülkelere baktığımız zaman yüzde 50 katılımlarla yapılan bir seçim çalışması söz konusuyken, ülkemizde bu oran neredeyse yüzde 86-87'lerde. Seçimin üzerine gölge düşürecek hiçbir olayın yaşanmaması da çok önemli. Türkiye, demokrasinin tam işlediği 24 Haziran gününü yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı yaptı. Bu nettir, tartışmasızdır. Bu dönemin, ülkemize, milletimize, bölgemize, tüm mazlum-mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kentteki 15 ilçeye teşekkür ziyaretleri gerçekleştireceklerini belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

Seçim çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, partisinin milletvekili adayları ve parti teşkilatlarıyla uyumlu şekilde seçim kampanyasını geride bıraktıklarını söyledi.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi ile yerel seçimlere yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere partisinin Adana milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarıyla Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye, demokrasinin tam işlediği 24 Haziran gününü yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı yaptı. Bu nettir, tartışmasızdır. Bu dönemin, ülkemize, milletimize, bölgemize, tüm mazlum-mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

- "Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız"

Bundan sonrası için kendilerini yoğun bir temponun beklediğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Bugünden itibaren 2019 'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili ilmik ilmik Adana'nın her köşesini işleyerek, gidilmedik yer, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

Sarıeroğlu, çok çalışıp, birlik ve beraberlik içinde, mart ayındaki seçimin zaferini alıncaya kadar omuz omuza beraber ilerleyeceklerini dile getirdi.

Adana'da AK Parti'ye yönelik çok pozitif bir rüzgar olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İnşallah bu rüzgarla büyükşehir ile 15 ilçemizi alacağız. Hedefimizi büyük tutacağız. Hızlı koşup, ilerleyeceğiz. Sorunları çözüp hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Adana'da yakacağımız meşale, domino etkisi ile tüm Akdeniz'e yayılacak. Bizim buradaki heyecanımız, coşkumuz, çalışma azmimizi inşallah bölgemize de yayacağız. Mart seçimlerinden de hep birlikte zaferle çıkacağımıza inanıyorum."

Bakan Sarıeroğlu, daha sonra milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile basına kapalı seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

