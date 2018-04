Giresun turizmi TBMM gündemine taşındı

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun’un turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve sorunlarının çözümü üzerine TBMM’de bir konuşma yaptı.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu yaptığı konuşmada “Karadeniz’in tümünü bir turizm bölgesi olarak görüp, ilan etmeli ve bunun politikasını oluşturmalı ve sorunların çözümüne dönük adımlar atmalıdır” vurgusunu yaptı. Bektaşoğlu “Temsil ettiğim ilim Giresun, Karadeniz turizminin cazibe merkezi olmaya aday illerindendir. Çepni yurdudur. Karadeniz’in incisi, Fındığın Başkenti, Kirazın Anavatanı olarak bilinir. En temiz deniz, kumsal, koylara ve doğal plajlara sahiptir. Geçmişi, Pontus, Roma, Miletos, Hititler, Perslere kadar giden kadim bir kenttir. Pek çok uygarlığın yaşam alanı olmuştur. 4 bin yıl geçmişe sahip üzerinde manastır, kilise kalıntısı, gözetleme kulesi gibi tarihi eserleri barındıran miteolojik söylencelere konu olmuş Doğu Karadeniz’in tek adası Giresun Adası, Helenistik dönemden kalma Giresun Kalesi öne çıkan iki tarihi eserdir. Bununla birlikte; Piraziz, Eynesil, Çamoluk, Şebinkarahisar, Alucra, arasındaki coğrafyamızın her tarafına yayılmış uygarlıklardan kalma eserler vardır. Bedrama, Tirebolu, Bendehor, Eynesil, Şebinkarahisar kalesi, Şebinkarahisar taşhanlar, 17-18 yüzyıldan kalma merkezdeki Gogara, Katolik kilisesi, Yomrahisar, Licese, Meryemana, Çakrak, Kırkharman kiliseleri, şapeller, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerini taşıyan camiler, asma köprüler, konaklar, medreseler, türbeler Giresun’un dünyaya tanıtılması ve sunulması gereken pek çok özel ve önemli miraslarımızdan bazılarıdır. Tüm bu miraslar tarih, kültür ve inanç turizminin alanı içindedir. Bunların tümünün bilgi ve belgelerle oluşturulmuş bir turizm envanterinde yer almasını ve bakanlığın turizm için yaptığı tanıtımlarında yer almasını istiyoruz. Ama asıl turizm değerimiz her biri yeryüzü cenneti yaylalarımızdır. Denizden hemen sonra başlayan en geniş orman varlığına ve 3 bin metrelerdeki krater göllere, nehir, akarsu kaynaklarına sahip büyük bir alan içinde yer alan ve yöreye özgü ağaç, çiçek ve endemik bitki ve canlı türleriyle çevrili tamamen doğal yaşam ve kültürün sürdüğü bu yaylalarımızın her biri turizm ürünü olarak değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özellikle geçmişte turizm merkezi ilan edilen Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylalarını ve bunlarla birlikte adları öne çıkan Paşakonağı, Gölyanı Obası, Sisdağı, Karadoğa ve 400 yıl önce inşa edilmiş, 6,5 kilometre uzunluğu, 1,5 metre yüksekliği ile Çin seddinden sonra koruma amaçlı en uzun duvar örgüsüne sahip olan ve uzaydan bile görünen Çıkrık Kapı duvarı, kendine özgü iklimi, florası, oksijen yoğunluğu nedeniyle dünyadaki 5 merkezden birisi olan Tamzara turizm değeri olarak kabul edilmeli, sahiplenilmelidir. Bu konuda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün ilgili diğer kuruluşların ve STK’ların çabalarına destek olunmalıdır. Sonuç olarak Giresun turizmi için bir eylem planı oluşturulmasını istiyoruz. Giresun yaylaları turizm geliştirme projesi uygulama alanı olarak ilan edilmeli, bu kapsamda yaylalarımızın ve yurttaşlarımızın 2-B, mera, orman alanı gibi imar sorunları ve devletle olan itilaflar, çözülmelidir. Yıkımlar derhal durdurulmalı, standart yayla evlerinin yapımı özendirilmelidir. Bununla birlikte, Mayıs-Ekim ayı arasında yapılan ve yoğun bir turizm hareketi yaratan yayla şenlikleri, bakanlık tarafından desteklenmeli, belediyelere ve ilgili kurumlara kaynak aktarılmalıdır. Ulaşım ve enerji altyapıları güçlendirilmelidir. Ordu-Giresun Havaalanı’ndan yurtiçi ve yurtdışı sefer sayıları artırılmalıdır. En ciddi sorun ise konaklamadır. Bu nedenle Giresun için turizm yatırımları ve yatırımcılarını özendirici özel teşvik ve kredilendirme sistemleri hayata geçirilmelidir. Mevcut yayla evleri aile tipi pansiyon turizmine kazandırılmalıdır. Yöremizden olan Sayın Bakandan hassasiyetler bekliyoruz“ dedi.

Giresun turizmini olumsuz etkileyecek çalışmaları da eleştiren CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu “Ancak bu güzelliklere yakışmayan ve bu güzelliklerin sonunu getirecek bir tehlikeyi de buradan dile getirmek istiyorum: HES’lerin oluşturduğu çevre katliamı sadece Giresun’da çoğu turizm alanlarında. 94 HES var, bütün vadi ve dereler işgal ve talan altında. Bu büyük bir handikaptır ve yöremize, doğamıza, canlı ve cansız varlıklara, geleceğe yapılan bir ihanettir. Giresun’un turizm varlığını korumak istiyorsak, artık HES’ler durdurulmalı, yeni ruhsatlar verilmemelidir“ ifadelerini kullandı.