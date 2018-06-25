Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'da, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 3, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.

Giresun’da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile CHP'den Necati Tığlı milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazandı.

Giresun'da geçen seçimde aday olan Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk bu seçimde de listede yer aldı. Cemal Öztürk geçen seçimde 2'inci sırada yer alırken bu seçimde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin İstanbul'dan aday gösterilmesi ile liste başı oldu. Önceki seçimde 3'üncü sırada yer alan Sabri Öztürk aynı sıralamada yer aldı. Kadir Aydın 2 dönem Bulancak Belediye başkanlığı görevinde bulundu. CHP'den Bülent Bektaşoğlu bu seçimde aday gösterilmedi. Bektaşoğlu'nun yerine Necati Tığlı listenin ilk sırasında yer aldı. Bir önceki seçimde de Giresun yine AK Parti’den 3, CHP’den ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Cemal Öztürk: 1958’de Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. İlkokulu Görele'de ortaokulu Giresun'da, liseyi Trabzon'da, Üniversiteyi Ankara'da AİTİA İşletme Fakültesinde okudu. Yüksek öğrenimi esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda çalıştı. Askerlik görevini II. Ordu Komutanlığı Karargahında Levazım Asteğmen olarak ikmal etti. Özel sektörde çalıştı. Fabrika Müdürlükleri ve şirket yöneticilikleri yaptı. KTÜ de part-time işletme yönetimi dersi okuturken öğretim görevliliği kadrosuna atandı. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Yüksek Lisansı ve İşletme Doktorası yaptı. Bugüne kadar sırası ile; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Uzman1977-1984, Belge Yayıncılık A.Ş.- Sorumlu Müdür - İstanbul 1984-1988, İsar Gıda San. ve Tic.A.Ş. - Çay Fabrikası Müdürü -Rize 1988-1990, KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu - Öğretim görevlisi 1990-1996, Çaykur Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi - Rize 1996-1997 (KTÜ Yönetim Kurulunca 2547 sayılı yasanın 38.maddesine göre 1 yıl süre ile görevlendirme),KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu - Öğretim görevlisi - Rize İşletmecilik ve yönetim organizasyon alanında bilimsel çalışmaları, Türkiye ve dünya meseleleri üzerine ekonomik, sosyal konularda yayınlanmış inceleme/araştırma makaleleri vardır. Ulusal ve uluslararası panel ve toplantılara konuşmacı olarak katılıp, bildiriler sundu. Evli ve biri kız üçü erkek dört çocuk babası olan Öztürk, iyi derecede İngilizce biliyor.