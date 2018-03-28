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Giresun’da ödüllü müteşebbis de AK Parti yönetiminde

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Giresun’da en çok istihdam sağlayan müteşebbis olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında ödül alan Yener Türk, Ak Parti il yönetiminde yer aldı.MAVİ YURT A.Ş’nin İcra Kurulu Başkanı Yener Türk’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Giresun 6.

Giresun’da ödüllü müteşebbis de AK Parti yönetiminde

Giresun’da en çok istihdam sağlayan müteşebbis olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında ödül alan Yener Türk, Ak Parti il yönetiminde yer aldı.
MAVİ YURT A.Ş’nin İcra Kurulu Başkanı Yener Türk’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Giresun 6. İl Olağan Kongresi’nde İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun listesinde yer alması parti çevrelerinde ve kamuoyunda çok olumlu yankı buldu.
Türk’ün, Giresun, Dereli, Şebinkarahisar ve Ordu’da özel yaşlı, engelli bakım merkezlerini bünyesinde bulunduran şirketi, verdiği takdire değer hizmetlerin yanı sıra, sağladığı iş istihdamı nedeni ile 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında ödüle layık görülmesi dikkat çekmişti.
Diğer yandan yeni parti yönetimini çalışkan ve dinamik isimlerden oluşturan AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2019 da yapılacak seçimlere çok sıkı bir şekilde hazırlanma talimatı vererek, “Önümüzde meşakkatli bir süreç var. İl ve ilçe yönetimleri olarak Giresun’un dört bir tarafında halkımızla kucaklaşacağız. Bir yandan Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanırken, öte yandan da Giresun genelindeki tüm belediye başkanlıklarını almak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Giresun Merkez Belediye Başkanlığı seçimini almak için ayrı bir parantez açan Şenlikoğlu, “Bizim için merkez seçimi ayrı önem arz ediyor. Bütün kadrolarımızla birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak halkımızla birebir istişare yapacağız ve bu seçimi mutlaka alacağız” ifadelerini kullandı.

Giresun’da ödüllü müteşebbis de AK Parti yönetiminde

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