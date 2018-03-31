HABER

Giresun'da üçlü savunma bakanları zirvesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Toplantıya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın savunma bakanları katılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

Kümbet Yaylası Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Otel'de gerçekleştirilen toplantıda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen zirvenin sonunda üç bakanın, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor.

Öte yandan toplantı öncesinde Canikli, Hasanov ve İzoria, Tabiat Parkı'nda gezinti yaptı. Bakanlara yetkililer tarafından yaylalarla ilgili bilgi verildi.

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemezSon dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez
Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan ve Gürcistan giresun Milli Savunma Bakanı Canikli Türkiye Üçlü savunma bakanları zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.