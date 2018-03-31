Giresun'da üçlü savunma bakanları zirvesi başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı başladı.
Kümbet Yaylası Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Otel'de gerçekleştirilen toplantıda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen zirvenin sonunda üç bakanın, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor.
Öte yandan toplantı öncesinde Canikli, Hasanov ve İzoria, Tabiat Parkı'nda gezinti yaptı. Bakanlara yetkililer tarafından yaylalarla ilgili bilgi verildi.
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